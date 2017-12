A magyarok elutasították, most az osztrákoktól kér segítséget a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület

Az osztrák kormány illetékes hivatalához fordult a kürtőskalács hagyományos különleges termékként való európai uniós bejegyzése ügyében a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület azt követően, hogy a magyar Földművelésügyi Minisztérium elutasította az erre vonatkozó kérését - közölte az MTI-hez eljuttatott közleményében a szaktestület sajtószolgálata.



A szaktestület mellékelte közleményéhez a magyar minisztérium november 21-én hozott elutasító határozatát, az osztrák kormány illetékes hivatalába benyújtott folyamodványát, és azt a keresetet is, amellyel magyarországi bíróságon kívánja megtámadni a magyar agrártárca határozatát.



A Földművelésügyi Minisztérium határozatából kiderül, hogy a tárca öt magyarországi kürtőskalácssütő kft. kérésének eleget téve utasította el a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület beadványát. A szaktestület ugyanis ragaszkodott ahhoz, hogy a hagyományos különleges termékként való regisztráció a kürtőskalács hagyományos receptjét tartalmazza.



A kezdeményező szaktestület és a kifogást emelő magyarországi cégek álláspontja a kürtőskalács összetevőinek a leírásánál tér el. A kezdeményezők termékleírása két receptet tartalmaz: a "hagyományos" kürtőskalács receptjét, mely csak vajjal készíthető, valamint a "vásári" kürtőskalácsét, amelyben a vaj margarinnal és olajjal helyettesíthető, és a sütemény különféle ízesítésű és borítású lehet.



A kifogást megfogalmazó cégek a kétféle recept helyett csak egyet javasoltak, amely valamennyi alapanyagot tartalmazza, és amelyben a tojás használata sem lenne kötelező. A cégek pejoratívnak tartották a "vásári változat" megjelölést is, és azt is kifogásolták, hogy a beterjesztő szerint a kürtőskalácssütőknek az elkészítés időpontját is tartalmazó címkét kellene tenniük a termék csomagolására, és csak négy óráig hozhatnák forgalomba terméküket.



A Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület sajnálatosnak tartotta, hogy a Fazekas Sándor által vezetett Földművelésügyi Minisztérium "mindvégig a hamisítók pártját fogta". A testület "Fazekas-tervként" tett említést arról, hogy a tárca "a regisztráció jogát megpróbálja a román kormánynak átjátszani". Arra utalt, hogy korábban a román agrártárca vezetője is a tervei között említette a kürtőskalács hagyományos különleges termékként való uniós bejegyzését, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusai pedig a román-magyar közös bejegyzés szükségességét hangsúlyozták.