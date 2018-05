Amputálni kellett a kisfiú néhány ujjpercét, akinek hanggránát robbant fel a kezében a Fradi-meccsen

Egy jó hangulatú meccs reményében vitte ki a fiát a Groupama Arénába egy 35 éves férfi vasárnap. Ám a gyereknapi időtöltés tragikus fordulatot vett: a Fradi–Diósgyőr rangadó má­so­dik félidejében László át­adott a fiának egy hanggránátot, amely felrobbant a kezében. A szerkezet a hat­esztendős Patriknak súlyos sérüléseket okozott, kórházba szállították, több operáción átesett, néhány ujjpercét am­putálni is kellett – írja a Bors.



Az esetről több videó is felkerült az internetre: a szőke kisfiú lelkesen lóbálja a ke­zében a hanggránátot, majd a heves szurkolás hatalmas robbanást követően őrjítő sikításba torkollik.



– Egy fáklyaként lángoló gö­rög­tüzet lehet kézben tartani, de a petárda és a hang­gránát veszélyes. A gyújtás után Patrik kezében szikrázni kezdett, Laci nem tudta ponto­san, mit ad a kezébe – mond­ta a Borsnak egy szemtanú.



A lap információi szerint szerint a balesetet okozó hanggránátot a fiú apja vitte be a stadionba. Sokáig úgy tűnt, hogy amputálhatják a fiú kézfejét, de a legfrissebb hírek szerint javul az állapota.



A rendőrség gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt indított büntetőeljárást, a fiú apja akár há­rom év börtönt is kaphat.