Balatoni vállalkozók: irreálisak a bérigények, kevés a munkaerő

A Kisosz (Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete) szezonindító rendezvényén Kertész Rezső, a szervezet ügyvezető társelnöke elmondta, a legnagyobb probléma a térségben a munkaerő hiánya. Elsősorban a szakképzett és gyakorlattal rendelkező munkaerő hiányzik, amin enyhíteni fognak a júliustól munkába álló egyetemisták, főiskolások - tette hozzá.



Beszámolója szerint a szakképzett munkaerő megtartásáért több balatoni vállalkozó is próbálkozott a korábbinál hosszabb nyitva tartással. Vannak azonban olyanok is, akik a munkaerőhiány miatt csak a főszezonban nyitnak ki, és akadnak, akik bezárnak - közölte.



Kertész Rezső elmondta, idős az egyéni vállalakozói kör a térségben, ezért szükség lenne generációváltásra. Úgy vélte, ehhez, a fejlesztésekhez, valamint a külföldön dolgozó fiatalok hazacsábításához kedvező hitelfelvételi lehetőségek, uniós támogatások kellenek.



A tervezett garantált bérminimum, illetve minimálbér emelésről azt mondta, ha 10 százaléknál magasabb lesz az emelés, az drasztikus áremelkedést hoz, és a belföldi vendégkör egy részének elvesztésével jár. "Sokat segítene, ha a járulék-, illetve a közterhek nem nőnének a bérekkel arányosan, mint eddig" - fogalmazott.



A munkaerőhiányról egy üzletét részben felszámoló fonyódi vállalkozó elmondta: "annyira nincs senki, hogy még a bértárgyalásokig se jutok el".



Borsi András siófoki vállalkozó úgy látja, megindult a fluktuáció a munkavállalók között a jobb helyekért és jobb fizetésekért, de megindult a fiatalok hazatérése is külföldről. "Elrugaszkodtak a bérek, drága mutatvány lesz az idei szezon, ami az éttermi árakra is kihat" - summázta a helyzetet.



Egy másik, neve mellőzését kérő siófoki vállalkozó elmondta, sokszor silány munkával társul az extra bérigény. A bérek alakulásáról kifejtette, a kiskereskedelemben, ahol ő dolgozik, 2016-ban jellemzően 600 forintos volt az órabér, ami ma már elérte a 900 forintot.



A helyi munkaerő-piaci helyzetet jól tükrözi, hogy a Kisosz az idén először kérte fel a 3 illetékes dél-balatoni járási hivatalt, küldjön álláskeresőket a balatonszárszói fórumára, ahol sok munkaadó volt jelen. Mindössze egy érdeklődő érkezett, aki egészségi okokból nem vállalt munkát.