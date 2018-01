Bebizonyosodott Szilágyi István fiának bűnössége, de egyelőre nem kerül rács mögé

Kép forrása: borsonline.hu

Ugyan bebizonyosodott, hogy bűnös, tehát valóban ököllel ütötte meg és kórházba is juttatta apját Sz. Péter, mégis hazamehet.Szilágyi István fiának ügyében tegnap hozott döntést a bíróság: két év szabadságvesztésre ítélték súlyos testi sértésért, amit azonban három évre felfüggesztettek, mert a vádlott büntetlen előéletű.Az ítélet ellen az ügyész és a védő is fellebbezett. A súlyos testi sértés ügyében mindössze két tárgyalást tartott a bíróság, ennyiből is meg tudták állapítani a fiú bűnösségét - írja a Bors

Mint ismert, az ország Lópici Gáspárja nyáron került kórházba. Akkor újságíróknak elmondta, fia verte meg, de szerinte csak játékból, s korábban is lehetett arról hallani, hogy Péter ostorral verte szemen. Az idős színész később, a bíróságon már mindent tagadott, s fia védelmében azt mesélte, ráesett egy farakásra, attól tört el bordája, orra, s így került kórházba. A bíróság többször is figyelmeztette a színészt a hamis tanúzás veszélyeire.Péter korábban a bíróságon már kérte, hogy szabadlábon védekezhessen, akkor édesanyja, Jolán testvérét jelölte meg, mint azt a személyt, aki szállást biztosítana neki. Kérdés, hogy most, szabadulása után melyik lakást választja: idős szüleiét vagy a nagynéniét? Mindenesetre Szilágyi mindvégig azt mondta, bármi is történt, ő hazavárja fiát.