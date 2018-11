Ha maga a NAV ajánlja, hogy "szerezze vissza" tőlük kifizetett adója egy részét - akkor az nem a NAV

Az alábbi szöveggel kerestek meg minket - és gyanítjuk, hogy másokat is -adathalászok:

Tisztelt Ügyfelünk!

Az idén ifizetett összes adót az online ügyfele számára ellenorizté . Az év végén jelentezzen be az alábbi linre, és hajtsa végre az alábbi lépéseet: Adja meg nevét, vezeténevét és azonosítószámát, és erosítse meg e-mailjeit. Biztosítju, hogy jogod van az ebben az évben fizetett pénz visszaszerzésére



Ellenorizze most



érem jelentezzen be az adóvisszatéritési oldalra,hogy visszaigényelheti az alapoat.



iemelt figyelemre számíthatna a virágot, oszorút és mécseseet árusító . A NAV munatársai a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgép megfelelo üzemeltetését, valamint az alalmazotta bejelentését vizsgáljá .

Ha a linkre rákattintunk, az oldal, ahol kikötünk, csakugyan hasonlít a NAV oldalához - de nem az.Ne adják meg az adataikat, mert rosszul járhatnak! Gyanakvásra ad okot már a levél helyesírása is: hol tegezi (ami nem szokás), hol magázza az ügyfelet. Betűhíven közöltük a csalók sorait, találni benne elég hibát. Az utolsó két mondatnak pedig semmi köze az addig leírtakhoz.