Ha több lesz a határvadász, kevesebb katona kell a határnál

A későbbiek során csökkenthetik a katonák jelenlétét a határnál, ha feltöltik a háromezer fősre tervezett határvadászegységek létszámát - erről Simicskó István honvédelmi miniszter beszélt a Magyar Időknek adott, szerdán megjelent interjújában.A tárcavezető szerint a NATO-nak lenne szerepe az illegális migráció elleni védekezésben Európa külső határainak védelmében. Úgy vélte:a brüsszeli bürokraták viszont még most sem ismerik el igazán az ebben rejlő veszélyeket.A NATO-nak tehát szerintünk van szerepe az ez elleni védekezésben, hiszen az uniós tagországok többsége tagja a szövetségnek is - fogalmazott a miniszter, aki szerint ez az elképzelés megegyezik az új amerikai adminisztráció véleményével is.

Rámutatott: az amerikaiak az egyenlőbb tehermegosztást és az EU nagyobb katonai felelősségét szorgalmazzák a kollektív biztonság megteremtése érdekében.Simicskó István szerintkülönböző külső befolyásolási műveletekkel, módszerekkel.Beszélt arról is: Magyarország a tervezettnél korábban, már 2024-re a NATO által elvárt szintre növelheti a védelmi költségvetését is, területi alapon működő önkéntes tartalékos rendszer jön létre, és a szállítóhelikopterek mellett a harci helikopterek üzemidejét is hamarosan meghosszabbítják.Szólt arról is, hogy mintegy 400 főre növelik a koszovói kontingensünk létszámát, így vezető nemzet leszünk a balkáni békefenntartásban. Ezzel egyidejűleg növelni kívánják az iraki misszióban való jelenlétet is. Simicskó István úgy fogalmazott: nagyon fontos, hogy az Iszlám Állam elleni harc sikeres legyen, többek között azért, mert ezzel is csökkenthető az Európát fenyegető nemzetközi terrorfenyegetettség.