Halálra gázoltak egy kerékpárost az 54-es főúton

Fogorvosok lepték el a belvárost

Nyilvános fogmosással, ingyenes szűrésekkel ünnepelték Szegeden az egészséges száj világnapját. A belváros több pontján is lehetőség volt szakemberekkel konzultálni, de akár fogászati ellenőrzésre is be lehetett ülni az utcai vizsgálóban.