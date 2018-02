Havazás: hat megyében nehezíti hófúvás a közlekedést

Hat megyében - Győr-Moson-Sopronban, Vasban, Zalában, Veszprémben, Somogyban és Baranyában - nehezíti hófúvás a közlekedést a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtök reggeli, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint.Ezekben a megyékben csütörtökön akár óránként ötven kilométeres széllökések is lehetnek, ezért arra kérik az autósokat, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az út- és látási viszonyokról.A meteorológiai előrejelzések alapján csütörtökön legfőképp a Dunántúlon várható számottevő havazás, ott napközben 5-15 centiméteres friss hóréteg is kialakulhat - írták.Az utakról a havat a visszahordás veszélye nélkül csak a viharos széllökések befejeztével tudja eltakarítani a közútkezelő. A társaság szükség esetén a szerződéses alvállalkozóit is az utakra rendeli, hogy a hófúvásos szakaszokon folyamatosan be tudjanak avatkozni - közölték.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiek miatt arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő téli gumikkal induljanak útnak.Az Útinform weboldalán, alinken kora reggeltől késő estig háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról.