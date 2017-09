Hét évet kapott az élettársát hússzor megszúró törökszentmiklósi férfi

Jogerősen hét év börtönnel sújtott a Szegedi Ítélőtábla kedden egy törökszentmiklósi férfit, aki életveszélyesen megsebesítette élettársát és több más rokonára is rátámadt.



A táblabíróság életveszélyt okozó testi sértés és kísérlete bűntettében mondta ki bűnösnek az ötvenéves vádlottat.



A férfi és élettársa 2013 decemberében Törökszentmiklóson lakott egy családi házban. Kapcsolatuk a vádlott italozó életmódja és hűtlensége miatt nem volt zavartalan. December 8-án a férfi egész nap folyamatosan ivott, több nőismerősével házibulit tartott, ezen élettársa felháborodott, elhagyta az otthonukat és az éjszakát felnőtt gyermekük lakásában töltötte.



A vádlott másnap is folytatta az ivást, bevett több szemet az élettársának felírt antidepresszánsból, majd amikor az asszony még délután sem tért haza, késeket vett magához és a fia házához ment. Indulás előtt a házban még felgyújtott egy ágyat.



A fia lakásába lépve a férfi veszekedni kezdett az élettársával, majd egy konyhakéssel hússzor megszúrta, majd az életveszélyesen megsebesített, vérző sértettet hátrahagyva elmenekült. Az asszonyhoz mentőt hívtak, életét a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.



A vádlott folytatta ámokfutását: a testvéréhez ment, ott előbb késsel a fivérére, majd az egyik saját fiára támadt, de nekik sikerült kivédeniük a szúrásokat. A fia egy időre meg tudta nyugtatni a férfit, a késeket is elvette tőle. A vádlott azonban újra indulatba jött, amikor a másik testvére és egy másik fia is megérkezett, és kérdőre vonták a történtek miatt. Elővett egy elrejtett kést, és azzal támadt a férfiakra, akik elmenekültek.



A férfi végül meggyújtott egy ágyat, majd elhagyta a helyszínt. A rendőrök este fogták el.



A táblabíróság enyhítette a férfira első fokon több emberen elkövetett emberölés kísérlete miatt kiszabott 13 év fegyházbüntetést, mivel az eset összes körülményét figyelembe véve úgy látta, az ölési szándék nem bizonyítható egyértelműen.