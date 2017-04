Külföldi egyetemek - Áder: teljesíthető feltétel az előzetes megállapodás az amerikai kormánnyal

Áder János az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban tartott előadásán, kedden Budapesten, kérdésekre válaszolva beszélt erről. A diákok a felsőoktatási törvény módosítása kapcsán a Central European Universityről (CEU) is kérdezték az államfőt, amiről elmondta: vélekedése szerint viszonylag könnyen teljesíthető feltétel az, hogy előzetes megállapodást kössön az Egyesült Államok kormányával a magyar kormány, ami sokkal lazább jogi kategória, mint a nemzetközi egyezmény. Jóhiszeműség kell hozzá mindkét fél részéről, amit a törvény aláírásakor kiadott nyilatkozatában is említett - fűzte hozzá. A köztársasági elnök üdvözölte a diákok releváns kérdéseit és nyitottságát, közéleti érdeklődését is.



Az államfő a Fenntarthatósági témahét alkalmából tartott előadásán egyebek mellett a globális felmelegedésről, az energetika területén bevezetett technológiai újításokról és a paksi atomerőmű bővítéséről is beszélt.