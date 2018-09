Lagzi Lajcsinak mindenre volt magyarázata: Naposcsibéket melengettek a lopott árammal

Fotó: BorsOnline

Csütörtökön folytatódott Galambos Lajos tárgyalása, amelyben a zenészt, feleségét, Boglárkát, illetve kilenc társukat víz-, gáz- és áramlopással vádolja az ügyészség. Lajcsi reggel negyed kilenc előtt nyugodtan érkezett meg a Budaörsi Járásbíróság épületéhez, majd nem várt fordulat következett be: részletes vallomást tett. - írja a BorsOnline Harminckét oldalas vallomását – mivel a zenész otthon felejtette a szemüvegét – végül dr. Liziczay Sándor bíró volt kénytelen felolvasni. Furcsa módon tehát a bíró szájából hangzottak el a Lajcsi ellen felhozott vádak cáfolatai – több mint hetven percen keresztül...A zenész felesége, Galambos Boglárka kérvényezte, hogy a továbbiakban ne kelljen személyesen megjelennie a tárgyalásokon, így őt a jövőben ügyvédje képviseli. A zenésznek a vádlottak padján mindenre volt ma­gyarázata. Hogy ezekből mi igaz, mi nem, azt majd a bíróság fogja eldönteni, mi mindenesetre közzétesszük Lajcsi érveit:A boldogasszonypusztai birtokra a vezetékes vizet mindössze 2009-ben vezették be, így ő 1993 és 1999 között nem lophatott, rá­adásul a vízellátást mindig is egy hidroglóbusz biztosította náluk.Az áramellátás a szabályosan bekötött árammérőn keresztül folyt, a szükséges háztartási és meleg vizet pedig vegyes tüzelésű kazán és a lakrészekben található kandallók állították elől, tehát gázt és vezetékes vizet jelenleg sem használnak.A vádban érintett gazdasági társaságok tőle függetlenül működtek, ő semmilyen cégbirodalmat nem vezetett, és erre vonatkozóan az ügyészségnek sincsenek bizonyítékai.A mocsa-boldogasszony­pusz­tai telek, a tatai Boglárka apartmanház és az érdi Fürdő u. 3–5–7. szám alatti ingatla­nok illegális bekötéseiről nem tudott, így nem is nyerészkedhetett ezeken.Lajcsi az egész ügy hátterében egy Farkas Imre nevű romániai vállalkozót sejt, akit még Tatán ismert meg, és ott, illetve Mo­csán is őt alkalmazta. Farkas és csapata a mocsai birtok kisebb felújítása és karbantartásai során állítólag naposcsibéket és kacsákat nevelt az ideiglenes otthonukként szolgáló vendégház egyik szobájában, és mivel az állatoknak állandó magas hő­mérsékletet kellett biztosítani, ezt szolgálhatta a szemle során feltárt illegális víz- és gázbekötés.Lajcsi azt vallotta, hogy a férfi megzsarolta, mivel volt egy elszámolási vitájuk, és az elvégzett munkájukért 600 ezer forinttal többet kértek.– Azt mondta, ha nem kapja meg, amit kér, annak következményei lesznek. Nem ijedtem meg, de ha tudtam volna, hogy egy ilyen szövevényes ügy kerekedik ebből, akkor lerendezem a dolgot ahelyett, hogy más, ártatlan embereket bíróság elé rángassak – mondta a Borsnak Lajcsi, majd kitért birtoka állítólagos vízlopására is.

A hidroglóbusz egy teljes település ellátását biztosítja, száz­ezer liter vizet tartalmaz, ami a mi családunknak minimum 250 napig elég. A szakvélemény szerint, ha nincs a kúthoz szivattyú, akkor biztos loptuk a vizet, pedig sem előtte, sem azóta nem használtuk a városi vizet.

– érvelt a Dáridó atyja. Sőt Mocsán egy vízbekötésnél szerinte a hivatalos papírokra odahamísították az aláírását.

A dokumentumot több igazságügyi szakértővel is megvizsgáltattuk, és egyértelműen megállapították, hogy az az aláírás Galambos Lajos kezeitől nem származhat. Nem tartom kizártnak, hogy valakinek az érdekében állt egy ilyen okiratot meghamisítani. A vádirat egy része teljes blődli, Érden például egy vezetéket találtak, amit disznóperzselésre használtak, 12 méter kábellel, de a kazán 22 méterre volt. Harminckét oldalon keresztül beszéltem a vádpontokról, és a többi tanúvallomás mind tényszerűen engem igazolt. Bí­zom benne, hogy ez így lesz a jövőben is.

– mondta a BorsOnline-nak Lajcsi, akinek ügye november 21-én folytatódik.