Lassan belepusztul a bánatba a meggyilkolt sólyi kislány, Adrienn kutyája

Mikor kinn jártam a családnál, akkor láttam meg a kutyust, hogy milyen rossz állapotban van. A tragédia után egy teljes hétig nem evett. Vittem magammal egy Adriennhez hasonló korú, kedves hangú kislányt, akinek a kezéből elfogadott egy-két falatot. Inni szerencsére iszik, úgyhogy a kiszáradás nem fenyegeti, de egy komplett orvosi átvizsgálásra szorul.

Az egész országot megrázta a két héttel ezelőtti sólyi gyerekgyilkosság, amiben a bűntett áldozata egy nyolcéves kislány. Adriennt rollerezés közben csalta el a 16 éves kamaszfiú, aki miután brutálisan betörte a koponyáját, vízbe dobta őt - idézte fel a Bors.A kislány szülei és tizenhárom éves bátyja képtelenek feldolgozni a tragédiát, ahogy Adrienn kis kedvence, Döme kutya is - írja a lap.A tacskókeveréket a család nyolc évvel ezelőtt, az egyik szomszédtól kapta ajándékba, aki csak két hónappal született előbb, mint kisgazdája, így Döme és Adrienn együtt nőttek fel. A kutyusnak mindene volt a kislány, akivel egész nap szaladgáltak. De a tragédia óta Döme számára megszűnt a világ, teljesen magába fordult, sóhajtozik, sír, semmi sem érdekli, és nem is eszik. Csak fekszik és bánattal teli szemekkel, reménykedve tekinget a kapu felé, hátha belép rajta imádott kisgazdája.A Várpalotai Polgárőrség egyik tagja, Szabó Éva, aki egyúttal állatvédő is, a családnak szervezett tartós élelmiszergyűjtésen találkozott a könnyes szemű kutyussal, akit felkarolt és kutyakonzervet, kutyaszalámit és finom falatokat gyűjt Dömének, hogy ne gyengüljön tovább.– A sok sírástól be van gyulladva a szeme, azt már kezeli a család és kamillázzák, de a lelkével is komolyan kell foglalkozni – mondta a lapnak a szakember, akinél már több állatenergetizálással és lélekgyógyászattal foglalkozó segítő jelentkezett.A Bors felkeresett egy kutya­trénert is, hogy megtudja, vajon mi játszódhat le a négylábú lelkében.