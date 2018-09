Ma reggel már becsengetnek az iskolákban

Múlt hét kedden az utolsó tankönyvcsomagok is megérkeztek az alaprendelésekből az iskolákba, ezzel 12,5 millió tankönyv került ki az oktatási intézményekbe: csaknem 8,5 millió állami fejlesztésben kidolgozott kiadvány, a többi magánkiadók munkája. Az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre az iskolákban az állam nyolc éve szűk 38 milliárd forintot költött, jövőre már ennek két és félszeresét, több mint 72 milliárdot.



A tanítási év hosszában nincs változás, az utolsó tanítási nap 2019. június 14-én, pénteken lesz. Az Országos Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a most induló tanévben is folytatódik Az iskola rendőre program. Célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése.



Szeptemberben - a napi oktatás kezdete és befejezése időszakában - a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol az közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, kiemelt jelenlétet biztosít.