Mandiner.hu: az EU-ból való kilépést és a Törökországgal való összefogást szorgalmazta Vona Gábor

"Nagyon boldogok lennénk, és nagyon bízom benne, hogy Magyarország minél hamarabb eltávozik az Európai Unió közösségéből, és a valódi testvéreivel fog össze" – ezt Vona Gábor, a Jobbik elnöke mondta azon a korábbi törökországi előadásán, amelyből a Mandiner már az elmúlt napokban közölt részleteket.A Jobbik elnöke Törökország uniós tagságával kapcsolatban egy másik előadásában úgy fogalmazott: „Én azt szoktam mondani, hogy nekem végül is mindenféleképpen jó, mert ha fölveszik Törökországot, akkor szétesik az Európai Unió és akkor Magyarország is megszabadul. Ha meg nem lép be Törökország, akkor mi lépünk ki, és akkor összefogunk Törökországgal. Úgy gondolom, hogy Törökországnak kettős küldetése van a világban. Kettős küldetése: van egy iszlám küldetése és van egy turáni küldetése. És ez a kettő összeegyeztethető. Törökországnak az iszlám világ vezető erejévé és a turáni világ vezető erejévé kell válnia" -e melte ki a mandiner.hu