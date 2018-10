Már megint egy átlátszó adathalász kísérlet - ezúttal az OTP nevében: ne dőljenek be!

Kedves OTPBank ügyfelünk,

Van egy új biztonsági frissítés, amely megköveteli az internetes

bankrendszer frissítését, hogy elkerülje a fiók blokkolását vagy

megszakítását.

A frissítéshez látogasson el:

https://www.otpbank.com/portal/en/OTPdirekt/Belepes

Ha nem frissíti az internetes banki szolgáltatásokat, a fiókja

felfüggesztését érheti el. Ezt az utasítást elküldtük minden OTP Bank

ügyfelének, és azt követni kell.

Ezzel a szöveggel érkezett e-amil, amelyről azt jelzi ki első pillantásra a levelezőrendszer: az OTP Banktól érkezett.

Mivel a banknak rengeteg ügyfele van, bárhová is küldik el a csalók ezt az e-mailt, előbb-utóbb elér valakit, aki ott vezet számlát. Nem javasoljuk, hogy rákattintson a linkre, és kitöltsön ott bármit is. Az adatai bánják - aztán meg esetleg a pénze.



Mi azért rákattintottunk a linkre, hogy Önnek már tényleg ne kelljen. Azonnal kaptuk a figyelmeztetést, amelyről képernyőmentést is közlünk: az oldal nem biztonságos. Persze, hogy nem, mert az OTP weboldala nem az otpbank.com, hanem a www.otpbank.hu címen érhető el.

Ha pedig jobban megnézzük, milyen címről is küldték nekünk a levelet, máris tudjuk, hogy az egész felhívás kamu. Kattintsunk csak rá a "válasz" lehetőségre! Ahogy a képernyőmentés is mutatja, itt már biztosan kiírja a levelezőrendszer a teljes címet.

John Scofio az OTP Bank ügyfélszolgálatáról, kamu címről - hihetően hangzik. Valószínűleg a név is kamu.