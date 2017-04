Minden törvényszéken működik gyermekmeghallgató-szoba - közölte az Országos Bírósági Hivatal bírája az M1 aktuális csatornán szerdán.



Várai-Jeges Adrienn azt mondta, pszichológusok segítségével rendezték be a helyiségeket, hogy megnyugtató környezetben tudják meghallgatni a gyermekeket. Léteznek kombinált szobák is, amelyek egyszerre több funkciót töltenek be, például bírósági közvetítésre és gyermekmeghallgatásra egyaránt használatosak.



A bírónő hangsúlyozta: sokat tesznek azért, hogy csökkentsék a gyermekek feszültségét. Megjegyezte, hogy már az idézést is "gyermekbarát nyelven" küldik ki.



A családjogi bíráknak kötelező képzést írnak elő, amely két szakmai és két érzékenyítő napból áll - ismertette Várai-Jeges Adrienn.