Miniszterelnöknek választotta Orbán Viktort az országgyűlés - élő videó a Parlamentből

Orbán Viktor - ÉLETRAJZ



1963. május 31-én született Székesfehérvárott. 1981-ben érettségizett szülővárosában, a Teleki Blanka Gimnázium angol tagozatán. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1987-ben szerzett jogi diplomát. 1983-ban egyik alapító tagja volt a Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiumnak (mai nevén: Bibó István Szakkollégiumnak), 1984-ben több társával együtt létrehozták a szakkollégium társadalomelméleti folyóiratát, a Századvéget.



Az egyetem befejezése után szociológus gyakornokként a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vezetőképző Intézetében dolgozott, 1988 áprilisától tagja volt a Közép-Európa Kutatócsoportnak. 1989-90-ben az oxfordi Pembroke College-ban a brit liberális politikai filozófia történetét tanulmányozta.



Alapító tagja az 1988. március 30-án megalakult Fiatal Demokraták Szövetségének (Fidesz), amelynek nevét 1995 áprilisában Fidesz - Magyar Polgári Pártra, 2003-ban Fidesz - Magyar Polgári Szövetségre változtatták. 1988-89-ben a Fidesz egyik szóvivője, ugyanebben az időszakban, majd 1990-93-ban országos választmányának tagja volt. 1993-ban megválasztották a Fidesz elnökének, a tisztséget 2000-ig, a pártelnöki és kormányfői poszt szétválasztásáig töltötte be, 2003 óta ismét ő a párt elnöke.



1989. június 16-án Nagy Imre és mártírtársai ravatalánál, a Hősök terén elmondott beszéde nyomán országosan ismert politikussá vált. 1989 nyarán a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalócsoportjának tagja volt.



1990 óta országgyűlési képviselő, 1990-93-ban pártja parlamenti frakciójának vezetője, 1994-1998 között az Országgyűlés európai integrációs ügyek bizottságának elnöke volt.



1998. július 6. és 2002. május 27. között a Fidesz - Magyar Polgári Párt vezette koalíciós kormány miniszterelnöke volt.



A 2002-es parlamenti választások után országgyűlési képviselőként dolgozott, a 2002-es és a 2006-os parlamenti választásokon kormányfőjelölt volt.



Miután a Fidesz-KDNP a 2010-es parlamenti választásokon kétharmados többséget szerzett, az Országgyűlés 2010. május 29-én miniszterelnökké választotta. A pártszövetség újabb kétharmados választási győzelme után, 2014. május 10-én az Országgyűlés ismét kormányfővé választotta. A 2018. április 8-án tartott országgyűlési választásokon a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a KDNP magas választási részvétel mellett ismételten kétharmados győzelmet aratott, így a következő kormány is Orbán Viktor irányításával kezdheti meg a munkát.



1992 és 2000 között a Liberális Internacionálé alelnöke volt. 2002-ben megválasztották az Európai Néppárt alelnökévé, ezt a tisztséget 2012-ig töltötte be.



Számos nemzetközi elismerés birtokosa, egyebek mellett 2001 májusában az American Enterprises Institute és az Új Atlanti Kezdeményezés Szabadság Díját kapta meg Washingtonban. Ugyanabban az évben a francia Nemzeti Érdemrend Nagykeresztjével és a Hanns Seidel Alapítvány Franz-Josef Strauss-díjával is kitüntették, 2004-ben a Mérite Européen díj arany fokozatával ismerték el az európai egység és a demokrácia érdekében kifejtett tevékenységéért.

Kormányom a szabad magyarok és a szuverén magyar állam kormánya lesz - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután letette esküjét az Országgyűlés csütörtöki ülésén.A kormányfő úgy fogalmazott, "egy olyan ország önbizalmával és méltóságával kell élnünk, amely tudja, hogy a magyarok többet adtak a világnak, mint amit kaptak tőle".Mint mondta, szeretné meggyőzni a szomszéd országokat, hogy összefogva, Európa legbiztonságosabb, leggyorsabban fejlődő, egységes gazdasági, kereskedelmi és közlekedési területévé építsék a Kárpát-medencét.Az elmúlt években számos bizonyságát adtuk, hogy a magyaroktól nem kell félni, aki együttműködik velünk, az jól jár - jelentette ki Orbán Viktor.Tudom, hogy sokan majd hihetetlennek tartják, én azonban elérhetőnek, hogy 2030-ra Magyarország Európa első öt olyan országa közé tartozzon, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni - mondta Orbán Viktor csütörtök délután a parlamentben.A miniszterelnök beiktatási beszédében azt mondta: az eddigi sikerekhez hozzájárult, hogy "nyíltan kimondtuk: a liberális demokrácia korszaka véget ért".A kormányfő úgy fogalmazott, a magyarok válasza a megváltozott világra az, hogy "a zátonyra futott liberális demokrácia bütykölése helyett inkább felépítettük a 21. századi kereszténydemokráciát, amely garantálja az ember méltóságát, szabadságát és biztonságát, megvédi a férfi és a nő egyenjogúságát, a hagyományos családmodellt, féken tartja az antiszemitizmust, megvédi a keresztény kultúránkat, és esélyt ad nemzetünk fennmaradására és gyarapodására".Tizenkét éves időtávban kell gondolkodni Orbán Viktor miniszterelnök szerint.A kormányfő csütörtökön, újraválasztása után tartott beszédében, az Országgyűlésben azt mondta: régen álltak olyan jól a csillagok Magyarország felett, mint éppen most. "A magyar ügy ma nyert ügy, minden együtt van, amit a nagy tervek megkövetelnek" - fogalmazott.Szavai szerint a magyarok már nemcsak abban hisznek, hogyha jól végzik a dolgukat, a holnap nem lesz rosszabb a mánál, hanem abban is, hogy a holnap jobb lehet."Azt akarják, hogy az előttünk álló jövő lehetőségeihez méltó kormányunk legyen. Ez bátorít és feljogosít, hogy terveinket ne négy-, hanem tízéves kitekintéssel készítsük el. Sőt, inkább 12 éves időtávban kell most gondolkodnunk" - jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a felelős kormányzás is ezt követeli meg, hiszen az Európai Unió következő költségvetése, illetve végrehajtása valójában 2030-ig tart majd.A kormány a kétharmados alkotmányos többség alapján áll, de mindig a három harmadot szolgálja majd - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön újraválasztása után tartott beszédében, az Országgyűlésben.Hangsúlyozta: a haza nem lehet ellenzékben, mert az magasan a pártok felett áll, "szolgálata nem függhet attól, hogy éppen ellenzékiek vagy kormánypártiak vagyunk"."Derűlátón, bizakodóan és tettre készen állok most Önök előtt" - jelentette ki.A kormányfő köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a választáson, és különösen azoknak, akik a Fidesz-KDNP-re szavaztak.Orbán Viktor beszédet mond.Miután a himnusz elhangzott, Kövér László felkérte Orbán Viktort, hogy írja alá az eskü okmányokat.Orbán Viktor miniszterelnök letette a miniszterelnöki esküjét.Az országgyűlés megválasztotta Orbán Viktort miniszterelnöknek.A Fidesz elnökét - aki 2010 óta tölti be a kormányfői tisztséget - 134 igen szavazattal, 28 nem ellenében választották meg a képviselők.Ezzel a miniszterelnök újból hivatalba lépett.Orbán Viktor - akit 1998, 2010 és 2014 után negyedszer választottak kormányfővé - ezután esküt tett az Országgyűlésben.Kövér László házelnök megnyitotta az országgyűlést, és köszöntötte az egybegyűlteket. Értesítette az országgyűlést, hogy Janiczak Dávid Jobbikos képviselő lemondott a mandátumáról, így az országgyűlés létszáma 198.Megalakulása utáni első ülésébe kezd ma az áprilisban megválasztott Országgyűlés. A képviselők újból miniszterelnökké választhatják Orbán Viktort, majd pénteken létrehozhatják az új kormány minisztériumait.A parlament honlapján elérhető napirendi javaslat szerint délután fél háromkor tartják a miniszterelnök-választást, a döntéshez az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép. Az eskütétel után a kormányfő beszédet mond a parlamentben.Áder János köztársasági elnök az Országgyűlés keddi alakuló ülésén javasolta, hogy a parlament Orbán Viktor kormányfőt, a Fidesz elnökét válassza újra miniszterelnöknek.Péntekre a minisztériumok felsorolásáról, valamint egyes ehhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló kormánypárti előterjesztés összevont vitáját és egyben zárószavazását tervezik, ha a képviselők előző nap - négyötödös többséggel - hozzájárulnak a házszabálytól eltéréssel való tárgyaláshoz. Korábban, az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalássorozaton - Harrach Péter kereszténydemokrata frakcióvezető beszámolója szerint - az ellenzék hozzájárult a házszabálytól való eltéréshez.A képviselőcsoportok megállapodása alapján a kormány megalakulásáig napirenden kívüli felszólalások, interpellációk, azonnali kérdések és kérdések nem hangoznak el.