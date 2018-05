Négy hónapja megállt a kgfb-díjak emelkedése

Az idei év első negyedévében a személyautókra kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíja 37 ezer 800 forint volt a Netrisk.hu adatai szerint, szemben a tavalyi hasonló időszakban mért 34 ezer 200 forinttal, a díjszint január közepe óta érdemben nem változott - közölte a portál az MTI-vel.



A portál közleménye szerint az összes kgfb-kötésnek idén már mintegy háromnegyedét teszik ki az évközi szerződések, melyek 73 százalékát öt biztosító, a K&H, az Union, az Aegon, az Uniqa és a Köbe szerezte meg. Közülük a K&H és az Union a tavaly év végi kampányban is az élen szerepelt, a másik három főként az évközi időszakra koncentrál.



Évközben az ügyfelek alapvetően két okból kötnek kgfb-szerződést: vagy a jármű tulajdonjogának megszerzésekor (ezt nevezik azonnali kötésnek), vagy a már meglévő szerződés évfordulója miatt. Míg az összes szerződés 61 százalékát kitevő azonnali kötések átlagosan 43 ezer 300 forinton születtek, a 39 százalékot adó évfordulós kötések esetében átlagosan 29 ezer 200 forintért szerződtek az autósok.



A közlemény idézi Sebestyén Lászlót, a Netrisk.hu vezérigazgatóját, aki elmondta: "már évek óta tart a díjkorrekció a kötelező biztosítások piacán, ahol a növekvő gépjárműforgalom miatt a biztosítóknak egyre több baleseti kárt kell rendezniük. Ezen belül is különösen a személyi sérülésekhez kapcsolódó kártérítések átlagos összege ugrott meg az elmúlt időszakban." A szakember szerint egyelőre a hazai kgfb-díjak még régiós összehasonlításban is a legolcsóbbak között szerepelnek.



Közölték: az éves díjak emelkedése is szerepet játszhat abban, hogy a tavalyi 22 százalék helyett idén az autósok 33 százaléka választotta a negyedéves díjfizetést. Az egyösszegű befizetésre továbbra is kedvezmény jár, ezért az év közben szerződők 60 százaléka emellett a fizetés mellett dönt.



Bár korábban a befizetés első számú igazolása volt a sárga csekk feladóvevénye, mára az autósok többsége már elszokott ettől a fizetési módtól, amelyet az első negyedévben 45 százalékuk használt. A szerződők 55 százaléka átutalással, illetve bankkártyájáról vagy inkasszóval rendezi a kötelező díját.