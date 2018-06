Németh Zsolt: tanulmányozni fogjuk a Velencei Bizottság állásfoglalását

Németh Zsolt az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének keddi ülésnapját követően elmondta, hogy az illegális bevándorlás kérdése kiemelt téma a napirenden a héten Strasbourgban.



Tájékoztatása szerint felszólalásában leszögezte, hogy a "Stop Soros" törvénycsomag rendelkezései nem a humanitárius tevékenység ellen irányulnak, mindössze szeretnék megakadályozni, hogy egyes szervezetek vagy egyének ennek álcája mögött elősegítsék az illegális migrációt.



Mint mondta, fontosnak tartotta kiemelni a vitában, hogy létezik megoldás, Magyarország létrehozta azt a büntetőjogi tényállást, amely az illegális migráció elősegítése nevet viseli.



"Remény van arra, hogy Európában vita kezdődik arról, hogy ez az eszköz mennyire tehető általánossá" - fogalmazott.



Németh Zsolt arról is beszámolt, hogy szerdán Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével együtt találkozik a Velencei Bizottság elnökével, Gianni Buquicchióval, akivel áttekintik, hogy hol tart Ukrajna az oktatási törvénnyel kapcsolatos bizottsági véleményben foglaltak megvalósításában.



Egyebek mellett szó volt az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésének kérdéséről is, amellyel összefüggésben az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke rámutatott, hogy a bővítésnek ellenálló európai uniós tagállamok nehéz helyzetbe kerültek a görög-macedón névvita rendezésével, ez nagyon súlyos érvüktől fosztotta meg őket, ugyanis eddig épp a megállapodás hiányára tudtak hivatkozni.



Most már sokkal nehezebb lesz nekik elodázniuk a balkáni bővítés komolyan vételét" - mondta.