Orbán átalakítaná a Miniszterelnökséget, Varga Mihály marad a költségvetés felelőse

Sorosék rossz lóra tettek



Soros György pénzügyi spekuláns körei rossz lóra tettek, és "most éppen bukóban vannak" - kommentálta a parlamenti választás eredményét Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió 180 perc című műsorában.



"Tudom, hogy nem fogják elfogadni a választás eredményét, szervezni fognak mindenfélét, korlátlan pénzügyi eszközeik vannak" - fogalmazott a kormányfő Soros György köreiről szólva, akik szerinte "iszonyatos pénzeket mozgósítottak" az ellenzék győzelméért, mert nekik nem jó, ha nemzeti, bevándorlásellenes kormány van.



A miniszterelnök közölte ugyanakkor: neki az a dolga, hogy megvédje Magyarországot a spekulánsokkal szemben. Szerinte egyébként a spekulánsok sosem adják fel, ez egy olyan nyerészkedő világ, amely újra és újra visszatér.



Azzal kapcsolatban, hogy elköltözik Budapestről a Nyílt Társadalom Alapítvány irodája, úgy reagált: "ha nem hullajtok krokodilkönnyet, talán megértik a hallgatók".



A "Soros-hálózatról" készült lista ügyében azt mondta: az európai politika veleje az átláthatóság, ezért a sajtót arra biztatja, hogy segítsék az embereket a tények megismerésében, fedjenek fel minél több hálózatot, együttműködést. Ha valaki nem szégyell pénzt elfogadni külföldiektől, akkor ne szégyellje azt bevallani sem - jegyezte meg.



Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány értelmezése szerint a következő évtized legfontosabb kérdése a bevándorlás lesz, ezért erkölcsi kötelesség erről beszélni, és ahhoz, hogy ez minden házba eljusson, "százszor, és ha kell, ezerszer is el kell mondani". Ő pedig nem rest ezt megtenni, ami ugyan monotóniatűrő-képességet igényel, de a szakmának ez egy fontos része - fűzte hozzá.



Az ENSZ készülő migrációs csomagjával kapcsolatban hangsúlyozta: a magyarok szerint a migráció rossz dolog, nem bátorítani kell, hanem visszaszorítani, azt kell segíteni, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson. A keresztény alapokon álló európai civilizációt meg kell védeni - emelte ki.



Kitért az Európai Unió migrációval kapcsolatos terveire is, amelyekről úgy vélekedett: ellentétes a demokrácia elveivel olyan új bevándorláspolitikai döntéseket hozni egy évvel az európai parlamenti (EP) választás előtt, amelyek kész helyzetet teremtenek a következő európai voksoláson megválasztott vezetőknek. Ezért nem támogatja, hogy idén júniusban végleges jogi szabályozást hozzanak az EU-ban a bevándorlás kérdésében.



Az országgyűlési választás eredményére reagálva a miniszterelnök elmondta, jókedvű és boldog, hiszen mintegy 650 ezerrel többen szavaztak rájuk, mint négy éve, és 336 ezerrel többen adtak bizalmat nekik, mint a parlamentbe jutott ellenzéki pártoknak összesen. A Fidesz-KDNP minden településtípusban nyert, a falvaktól Budapestig - tette hozzá.



Értékelése szerint egy húron pendül ma a magyar választók európai méretekben is kiemelkedő többsége és a vezetőik.



Kijelentette ugyanakkor, továbbra is arra törekszik, hogy a kabinet "ne a kétharmad, hanem a háromharmad kormánya legyen". Azokat is szolgálnia kell, akik nem a Fidesz-KDNP-re szavaztak, ők is a magyar nemzet részei - mondta.



A kormányfő azt a véleményét is megfogalmazta, hogy a választásban van egyfajta misztikum, "biblikus is, az emberek kiabálnak Barabást, Jézust", "megvan ennek a rejtélye, hogy jön létre egy közös akarat sokmillió individuális akaratból".



A politikusoknak szerinte az alázat ajánlott, tudomásul kell venni az emberek döntését, veszíteni keserű dolog.



A véleménynyilvánítás, gyülekezés szabadsága ugyanakkor mindenkit megillet - közölte, arra kérve a tüntetőket, hogy békés jelleggel demonstráljanak.



A szavazatok újraszámolására vonatkozó felvetésekre úgy reagált: "olyan ez, amikor nyerünk 4-0-ra, és az ellenfelünk követeli a gólok újraszámlálását. A meccset lefújták, ez van".



Ellenzéki vezetők lemondásával kapcsolatban Orbán Viktor azt mondta: a politikában gyakrabban veszít az ember, mint nyer, amit érdemes az elején kalkulálni. A politikusok nem üzletemberek, "ez szolgálat, és a kapitány nem hagyhatja el a süllyedő hajót, különösen nem elsőként" - fogalmazott, hozzátéve: politikusként győzelem és vereség esetén is szolgálni kell a hazát. Szerinte aki ezt nem érti, az nem alkalmas politikusnak, és jobb, ha szedi is a sátorfáját.

A kormányfő a Miniszterelnökségről úgy fogalmazott: szeretné átalakítani a kormány "agyközpontját", másfajta vezetési szerkezetet kíván létrehozni. Ebben az ügyben már voltak és a hétvégén is lesznek komoly tárgyalásai - tette hozzá.Orbán Viktor jelezte azt is, mielőbbi kormányalakításban érdekelt ő is és az ország is, a tárgyalások zajlanak, "gyorsan lesz új kormányunk".Attól viszont "óvnám magunkat" - mondta -, hogy új minisztériumok legyenek, mert ami bevált, azt nem kell megjavítani. Érdemes megtartani azt a rendszert, hogy nagy minisztériumok vannak élükön nagy felhatalmazású tárcavezetőkkel - közölte.Célul tűzte továbbá, hogy a parlament - a korábbi évekhez hasonlóan - a nyári szünet előtt elfogadja a jövő évi büdzsét. A munkálatok állásáról már tárgyalt is Varga Mihállyal, akinek a jövőben is számít a munkájára, mert egy rendkívül tehetséges és tapasztalt miniszter - közölte.A demográfia, családtámogatás kérdésében Orbán Viktor azt mondta: szeretne egy átfogó, 20-30 éves megállapodást kötni a magyar nőkkel a magyar jövőről, a nekik nyújtható, kiszámítható perspektívákról, mert a demográfia rajtuk áll vagy bukik, ez az ő döntésük. A gyermekvállalás a legszemélyesebb, de a közösségnek fontos ügy - hangsúlyozta, hozzáfűzve: a kormánynak az a dolga, hogy ha a nők gyermeket szeretnének vállalni, és el akarják mondani erről az álláspontjukat, akkor azt meghallgassa, megértse.A parlamenti választás eredményéről szólva úgy értékelt, a választók megerősítették az alapvető célokat, vagyis a gazdasági növekedést, a rendben lévő pénzügyeket, a teljes foglalkoztatottság elérését, a családok támogatását, a nyugdíjak értékének megőrzését, valamint a biztonság garantálását: "a bevándorláspolitikában ne engedjük Európában, Magyarország maradjon magyar ország".A miniszterelnök - jelezte - e "régi, változatlan célok" mellett új kormánystruktúrát tervez "nagy részben új emberekkel"."Nem a mostani kormány munkájának a folytatására szavaztak az emberek, hanem a célok szolgálatában akarnak változatlanságot" - erősítette meg álláspontját a kormányfő.