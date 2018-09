Orbán Viktor: a sport Közép-Európa közös nyelve

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Zsemberi János, a TSC topolyai labdarúgóklub elnöke átvágja az avatószalagot a TSC Labdarúgó Akadémia megnyitó ünnepségén a vajdasági Topolyán 2018. szeptember 27-én.

Közép-Európa közös nyelvének nevezte a sportot, különösen is a labdarúgást Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a vajdasági Topolyán, a TSC Labdarúgó Akadémia átadóján.A kormányfő szerint természetes, hogy a sport összeköti a közép-európai népeket, például a szerbeket és a magyarokat. Bár "nehéz történelem van mögöttünk", ma már olyan szelek fújnak, amelyek az együttműködők vitorláját dagasztják - fogalmazott.Hangsúlyozta: akik ma Európában összefognak, azok megerősödnek, akik viszont széthúznak, azok legyengülnek és széthullanak. A szerbek és a magyarok az összefogást választották politikában, gazdaságban, kultúrában és sportban egyaránt - tette hozzá a miniszterelnök, köszönetet mondva ezért Aleksandar Vucic szerb elnöknek.Orbán Viktor jelezte egyúttal, hogy a topolyai labdarúgó-akadémia még csak a kezdet, "még sok szép feladat, megépítendő sportközpontok és sok ezer gyermek sportolásának megszervezése (...) vár ránk".Azzal kapcsolatban, hogy ezt miért éppen Szerbiában teszik, azt mondta: sok magyar él Szerbiában, és az anyaország érdekelt az itt élők sikereiben.Visszaemlékezése szerint Szerbia az 1980-as években fejlettebb és szabadabb volt, mint Magyarország, és "aki egyszer felért egy csúcsra, újra képes lesz erre, ez csak idő kérdése". "Biztos vagyok benne, hogy látjuk mi még Szerbiát újra a csúcsokon" - jegyezte meg.Hozzáfűzte azt is, hogy akinek éppen jobban megy, annak kell többet vállalnia, kezdeményeznie. Ezért lépett először, vállalt a topolyai beruházásból nagyobb részt Magyarország - közölte a kormányfő, úgy értékelve, hogy "a közép-európai szolidaritás jegyében jól tettük, hogy így döntöttünk".Orbán Viktor végül azt mondta, ha van gyermek, van jövő, és ha a gyermekek szelleme, jelleme és fizikuma kiművelt és erős, akkor a jövőnk is ilyen lesz. Az ide vezető legbiztosabb út szerinte a sport, mert egyszerre neveli a szellemet, a jellemet és a fizikumot. "A futballhoz egyszerre kell gógyi, küzdőszellem és testi erő" - fogalmazott.Szavait azzal zárta, hogy aki sportol, végül mindig jól jár, és a sport megtanít "az élet két legfontosabb dolgára": becsületesen győzni és emelt fővel veszíteni; "aki ezeket tudja, mindent tud".Zsemberi János, a TSC topolyai labdarúgóklub elnöke köszönetet mondott az anyaországnak, amiért melléjük állt, és komoly anyagi, valamint szakmai támogatást adott. Hangsúlyozta, a fejlesztés fontos társadalmi, gazdasági jelentőséggel is bír.Közölte, a TSC utánpótlásképzési rendszerében mintegy 1500 gyermekkel foglalkoznak.A TSC Labdarúgó Akadémia, a hozzá tartozó épületkomplexum, a kollégiumi résszel, segédpályákkal, edzőtermekkel, étkezdével és egyéb kiegészítőkkel együtt a magyar kormánynak a Magyar Labdarúgó Szövetségen (MLSZ) keresztül nyújtott támogatásából épült fel. A beruházást az MLSZ 9,5 millió euróval (valamivel több mint 3 milliárd forinttal) támogatta.A négypályás, konditeremmel, terhelésdiagnosztikával, tantermekkel ellátott korszerű épületegyüttes kollégiumi részébe beköltözhetnek az első lakók is, de az akadémia nyújtotta lehetőségeket nem csak ők fogják használni. A helyi, illetve a közeli településeken lakó sportolók is itt edzenek majd.Az akadémiának jóváhagyott pénzből nemcsak a topolyai klub részesült, hanem a többségében magyarok lakta településeken működő labdarúgóklubok is.