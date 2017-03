Országos nőnapi ünnepséget tartott az MSZP

Országos nőnapi ünnepségét tartott szombat délelőtt Debrecenben a Magyar Szocialista Párt (MSZP).



Molnár Gyula, az MSZP elnöke a nőnapi ünnepségen azt mondta, "ha lesz alternatíva, lesz változás Magyarországon", majd hozzátette, hogy ezért fognak dolgozni". A szocialista pártelnök szerint nemcsak a nőpolitikája miatt kell leváltani a jelenlegi hatalmat, hanem azért is, "amit a gazdasággal, az oktatással, az egészségüggyel tesz".



Mit ér a nő? címmel zártkörű nemzetközi konferenciát is rendezett a Fundation for European Progressive Studies (FEPS), a Táncsics Alapítvány és az MSZP nőtagozata Debrecenben.