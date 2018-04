Rogán: ágyútűz fog zúdulni ránk, de az erődünk hatalmas megerősítést kapott

Soroshoz hasonló milliárdosok és a migrációt kiszolgáló politikusok szemében óriási gerenda Orbán Viktor. (...) Minél előbb diszkreditálni akarnak minket és a többi bevándorlásellenes kormányt

Rogán Antal a csütörtökön megjelent interjúban kiemelte, ki fognak tartani a magyarok döntése mellett, a bevándorláspolitika ügyében egy jottányit sem engednek, és nagyon remélik, hogy az európai parlamenti választás után új brüsszeli vezetés és józan brüsszeli politika következik.A tárcavezető kifejtette, a nemzetközi támadások nem is kifejezetten Magyarországnak szólnak, hanem annak az óriási európai vitának a részei, amelynek a tétje nem kevesebb, minthogy megmarad-e Európa európainak vagy véglegesen vegyes népességű és vegyes kultúrájú bevándorlókontinens lesz belőle. Erről szól majd az egész jövő májusi európai parlamenti választás is - mondta, majd megjegyezte, az európai polgárok azt akarják, hogy a brüsszeli bizottság maga is az erősen védett európai határok pártjára álljon a bevándorlók importja helyett.Hangsúlyozta, eddig erről az emberek feje fölött döntöttek, de most végre az európai polgárok maguk szavazhatnak a kontinens sorsáról.Rogán Antal úgy fogalmazott, ilyen óriási tét mellett nyilvánvaló, hogy a- tette hozzá.A kampányról szólva aláhúzta, Közép-Európában a migráció költségei megroppantanák az éppen fellendülő gazdaságokat, ami igenis életbevágó téma, nem véletlen, hogy ezt helyezték a kampány középpontjába. "Persze megértem, hogy egyeseknek kellemetlen erről beszélni, hiszen ők maguk is hűséges katonái a Soros-birodalomnak" - jelentette ki, majd közölte: megértettük mi a fontos a választók számára, így nem csak a választási versenyt, de a témaversenyt is megnyerték.A tárcavezető kitért arra is, a mostani kampányban is beszéltek az eredményekről, ugyanakkor emlékeztetett, a 2002-es kampány végig a kormány eredményeiről szólt és utólag kiderült, hogy az emberek egyetlen szempontot vettek csak figyelembe: ha jól megy a gazdaság, ki tud majd jobban osztani, a következményekkel a többség nem foglalkozott.Rogán Antal a mostani győzelmet csapatmunkának nevezte, amiben mindenkinek része volt. Köszönetet mondott annak a közel százezer szimpatizánsnak, aki valamilyen formában segítették a kampányt, valamint a jelöltjeiknek és Orbán Viktor miniszterelnöknek. "Ilyen erőteljes, személyes miniszterelnök-jelölti kampánya még nem volt a Fidesznek" - jelentette ki, hozzátéve, a kampányt alapvetően a kormányfő irányította.A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője a hétvégi tüntetésről szólva rendkívül mulatságosnak nevezte, amikor egyesek utcán skandálják, hogy nincs szólásszabadság és demokrácia, hiszen épp ők maguk bizonyítják be az ellenkezőjét.- mondta.- fogalmazott, és hozzátette, "na ez már ellentétes a demokráciával és teljességgel elfogadhatatlan".Kitért arra is, politikai bohózatnak tartja, hogy egyes pártok, akikre katasztrofális vereséget mértek a választók, most azzal védekeznek, hogy választási csalás történt.és megpróbálnak bizonytalanságot gerjeszteni. "Ezt egy hálózat csinálja, amit mi Soros-hálózatnak nevezünk és amely tüntetéseket, akciókat finanszíroz és bonyolít, folyamatos nyomás alatt tartva a nem az ő érdekük szerint működő kormányokat, amelyeket megpróbál alkura, távozásra kényszeríteni" - fejtette ki.Rogán Antal beszélt arról is, hogyKiemelte, amikor a Népszabadság szűnt meg, akkor a tulajdonost és a magyar kormányt hibáztatták, most, amikor a Magyar Nemzetet zárták be, a tulajdonosról senki sem beszél.A miniszter szerint a kampányban kiderült, hogy a liberálisoknak, az antiszemitizmus elleni küzdelem csak taktikai kérdés, sőt az még a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) is másodlagos. Példaként említette, hogy 2012-ben személyesen is tiltakozott Gyöngyösi Márton zsidó polgártársaink listázását célzó mondatai ellen, és azóta sem állt szóba a jobbikos politikussal, ellenben "akik 2012-ben a leghangosabban fújtak a Jobbikra Gyöngyösi miatt, most ugyanolyan hangosan biztatták az embereket, hogy egyes választókörzetekben szavazzanak a Jobbikra".Hangsúlyozta, "természetesen zsidó honfitársaink mindig számíthatnak a kormány védelmére, mert mi az antiszemitizmust elvi alapon utasítjuk el és nem közösködünk antiszemita nézeteket valló pártokkal és politikusokkal".