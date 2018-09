Sargentini-jelentés - Fidesz: Orbán Viktor meg fogja védeni az ország becsületét - élő közvetítés

Orbán Viktor: Azért védem a hazámat, mert a függetlenség és Európa becsület kérdése



A miniszterelnököt nagy taps fogadta, amikor megérkezett az Európai Parlament üléstermébe.



Orbán Viktor azt mondta, tudja, hogy az EP megszavazza a jelentést, de ennek ellenére eljött. Önök most egy országot és népet fognak elítélni - tette hozzá. Azt a Magyarországot fogják elítélni, aki vérével védte Európát, és fellázadt a Szovjetunió ellen, és megnyitotta a határait a keletnémet sorstársai előtt. Magyarország megharcolt a szabadságáért és a demokráciáért. Az Önök előtt fekvő jelentés sérti az országot - mondta a kormányfő.



- Önök azt hiszik, hogy jobban tudják, mi kell a magyar népnek. Ez a jelentés kettős mércét alkalmaz, hatásköröket lép túl, az elfogadás módja sérti a szerződést - mondta Orbán Viktor. - Nekünk a demokrácia és a szabadság nem politika, hanem erkölcsi kérdés.



A kormányfő elmondta, ki akarnak minket rekeszteni az európai döntéshozatalból. - A különbségek nem adhatnak okot arra, hogy kirekesszenek minket a közös Európából - tette hozzá.



- Mi vagyunk az európai parlament legsikeresebb pártja - mondta a kormányfő. Ezt a jelentést olyanok írták, akik alapvető tényekkel sincsenek tisztában. Harminchét helyen vannak tárgyi tévedések a jelentésben.



- Több törvény ügyében kötöttem megállapodást a bizottsággal, de ez a jelentés felrúgja a korábbi megállapodásokat, mindez pedig csapást mér a konstruktív párbeszédre - mondta Orbán Viktor.



- Mi megvédjük a határainkat és mi döntjük el, kikkel élünk együtt. Megvédtük Magyarországot és Európát. Ez az első eset, hogy egy közösség elítéli a saját határőreit - mondta a kormányfő.



- Visszautasítom, hogy a migránspárti erők hazug vádakkal támadják az országot. Bármi is lesz a döntés nem engedünk a zsarolásnak, készen állunk a jövő májusi választásokra, ahol az emberek visszahívhatják a demokráciát az európai politikába - mondta Orbán. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke (j) és Orbán Viktor miniszterelnök találkozója Strasbourgban, az Európai Parlament épületében 2018. szeptember 11-én.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda Sargentini: az EP-nek kötelessége fellépni a magyarországi jogsértések ellen



Az Európai Parlamentnek (EP) kötelessége fellépni a magyarországi jogsértések ellen, a helyzet ugyanis semmit nem javult a magyar helyzetről szóló különjelentés júniusi szakbizottsági elfogadása óta - hangoztatta a dokumentumot összeállító Judith Sargentini az EP keddi vitáján.



A strasbourgi ülésen a holland zöldpárti képviselő kijelentette, hogy amennyiben a testület nem tudja "behúzni a vészféket", akkor nem teljesíti ígéreteit az uniós állampolgárok felé.



Nem tűrhető tovább, hogy egy tagállam kormánya következmények nélkül sértse meg rendszerszinten az EU alapértékeit - tette hozzá.



Az EP szerdán szavaz a testület illetékes szakbizottságában korábban már nagy többséggel jóváhagyott jelentésről, amely szerint Magyarországon fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és rendszerszintű sérülésének, s ez indokolja az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítását.



Osztrák EU-elnökség: nem köthetünk kompromisszumot a demokrácia és a jogállamiság ügyében



Az Európai Unió Tanácsa és annak osztrák elnöksége nagy jelentőséget tulajdonít a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok fenntartásának - jelentette ki a soros elnökség képviseletében Karoline Edtstadler osztrák belügyi államtitkár a magyarországi helyzet keddi európai parlamenti (EP-) vitáján.



"Ebben nem köthetünk kompromisszumot, ezek közös elveink, szabályaink, amelyeket meg kell védenünk" - szögezte le felszólalásában Edtstadler.



Az EP szerdán szavaz a testület illetékes szakbizottságában korábban már nagy többséggel jóváhagyott jelentésről, amely szerint Magyarországon fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és rendszerszintű sérülésének, s ez indokolja az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítását.

Orbán: Az ítéletet már megírták

Kövesse élőben a Sargentini-jelentés vitáját Strasbourg-ból kedden, 15:00 órától.A miniszterelnök a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, mielőtt elindult volna a franciaországi Strasbourg-ba a Sargentini-jelentés vitájára kedden."Az Európai Parlamentben a bevándorláspárti képviselők vannak többségben. Ők most bosszúra készülnek Magyarország ellen, mert a magyarok úgy döntöttek, hogy nem lesznek bevándorlóország. Az igazság az, hogy az ítéletet már megírták, én most azért megyek Brüsszelbe, hogy megvédjem Magyarországot és a magyar embereket az igazságtalan vádakkal és hazugságokkal szemben" – jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor miniszterelnök meg fogja védeni Magyarország becsületét az igaztalan vádakkal szemben, ki fog állni a magyarokért a Sargentini-jelentés kedd délutáni európai parlamenti (EP) vitájában - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója budapesti sajtótájékoztatóján. Hidvéghi Balázs közölte: arra kérik a kormányfőt, vigye el a magyarok hangját az EP-be, mondja el, hogy a magyarok továbbra is biztonságban, keresztény kultúrában akarnak élni.Szavai szerint az EP bevándorláspárti többsége bosszúra készül Magyarország ellen, mert a magyarok világossá tették, nem fogadnak be bevándorlókat. A Sargentini-jelentés nem más, mint ennek a politikai bosszúnak egy leplezetlen eszköze - fogalmazott.A kommunikációs igazgató azt mondta: Európában ahol hangot mernek adni a bevándorlásellenes véleményeknek, ott azonnal megbélyegzik, hazug vádakkal illetik az embereket, hogy elhallgattassák őket.Magyarországra is azért irányul ilyen össztűz, mert "egyenesen megmondtuk, hogy nem akarunk Magyarországból bevándorlóországot csinálni" - jelentette ki a politikus. Hozzátette, azért támadják Magyarországot, mert megmutatta: a bevándorlás megállítható.A jelenleg még hatalmon lévő brüsszeli bevándorláspárti elit azonban el akarja hallgattatni a magyarokat, amihez most éppen "Judith Sargentini szállítja a politikai vádiratot (...) a bevándorláspárti Soros-szervezetek hathatós közreműködésével" - fogalmazott Hidvéghi Balázs.Jelezte ugyanakkor, ennek az EP-nek már csak hónapjai vannak hátra, a jövő évi EP-választás fő tétje pedig az, hogy a bevándorláspárti erők kezében marad-e Európa sorsa.Arra a felvetésre, hogy a zöldpárti Judith Sargentini a következő EP-ciklusban nem jelölteti magát képviselőnek, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált: a politikus európai parlamenti teljesítménye minden szintet alulmúl, egy nyíltan bevándorláspárti politikusról, Soros György egyik nyílt szövetségeséről van szó, "mi nem fogunk krokodilkönnyeket hullatni érte, ha jövőre nem lesz már képviselő".