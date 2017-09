Semjén: 2018 a családok éve lesz

A politikus mintegy ötezer meghívott vendég előtt arról beszélt, hogy minden család és gyermek nemzetmegtartó érték, és hogy a magyar kormány az európai szinten is jelentkező demográfiai válságot nem betelepítéssel, hanem a házasságkötések és a születések számának emelésével kívánja megoldani. Hangsúlyozta, nem szabad hagyni, hogy Brüsszelből gazdasági bevándorlókat erőltessenek Magyarországra, a magyar identitás megőrzéséhez Magyarország etnikai összetételét kell megőrizni.



Az a cél, hogy "magyar családokban, magyar gyerekek szülessenek, akik magyar kultúrában nőnek fel" - fogalmazott. Semjén Zsolt kifejtette, a kormány eddig is kiemelten kezelte a családok támogatását, ez jövőre is fontos cél lesz. Emlékeztetett, 2010 és 2016 között a nagycsaládosok jövedelme nőtt a leginkább, a nettó jövedelem több mint kétharmadára, a reáljövedelem több mint másfélszeresére emelkedett. Otthonteremtésre a nagycsaládosok - a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és a támogatott hitel révén - 141 milliárd forintot kaptak; és a 142 ezer három vagy több gyermeket nevelő családból 120 ezernek nem kell személyi jövedelemadót fizetnie - mondta. A nagycsaládosok gyermekei ingyen kapják a tankönyveket a jövőben a középiskola második, harmadik és negyedik osztályában is - közölte. Semjén Zsolt hozzátette, a nagycsaládosok gyerekei a bölcsődében és az óvodában ingyen, az általános iskolában fél áron ebédelhetnek.



Az erre fordított költségvetési keret jövőre nyolc százalékkal nő - húzta alá. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára elmondta, reményei szerint jövőre a NOE-tagok kézhez tudják venni az új nagycsaládos kártyát, amely a jelenleginél több kedvezményt ad és többen fogadják majd el. Emlékeztetett, tavaly a kormány az éves támogatáson felül 300 millió forintos extra támogatást szavazott meg a NOE-nak, ebből kezdték el kidolgozni az új kedvezménykártya-rendszert. Az államtitkár szerint a NOE révén "egyre többen mernek belevágni a nagycsaládos életformába", amely "a nemzet megmaradásának a záloga". Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke köszöntőjében elmondta, a NOE-tagokat a gyerekek és a családok szeretete, valamint az élet és az anyaság tisztelete köti össze, amelyet bemutatni, népszerűsíteni is kívánnak. Emlékeztetett, tavaly nyár óta a kormány stratégiai partnerként tekint az egyesületre.

A NOE az elmúlt három évtizedben mintegy 28 városban szervezett találkozót, amelyeken több mint százezer ember vett részt. A mostani őszi találkozó vendéglátója a Békés megyei Szarvas városa lett. Babák Mihály (Fidesz) polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, a nagycsaládosok hozzájárulnak a haza, a nemzet és az ország megmaradásához.