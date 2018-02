Stop Soros törvénycsomag - Tuzson: 400 javaslat

Megemlítette: érkezett olyan észrevétel, hogy a törvényjavaslatban szereplő 25 százalékosnál magasabb - akár annak többszörösét kitevő - illetéket kelljen fizetniük a migrációt segítő szervezeteknek, továbbá felmerült a Büntető törvénykönyv szigorítása is, akárcsak az, hogy az ilyen csoportok csak magyar pénzintézetnél vezethessenek számlát, illetve - amerikai mintára - idegen ügynökségként tartsák nyilván őket.



A beérkezett vélemények összegezve a kormány elé kerülnek majd, így alakul ki a végleges javaslat, amely februárban kerül az Országgyűlés elé - mondta. A törvénycsomag céljaként említette az államtitkár, hogy "az emberek elsöprő véleményét törvénybe foglalja, érvényesítse, és további lépéseket tegyen a migráció megállítására".



A tervezett jogszabály részeként az érintett szervezeteknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat és részletes beszámolót kell közölniük pénzügyi támogatásaikról és tevékenységeikről is - mondta. A szervezeteknek külön illetéket kell majd fizetniük a külföldről érkezett, migrációt segítő támogatások után, továbbá a csomag bevezetné az idegenrendészeti távoltartás intézményét is azokkal szemben, akik szervezik vagy finanszírozzák a migrációt - sorolta az államtitkár. Megemlítette, hogy a korábban Szél Bernadettet foglalkoztató Menedék Migránsokat Segítő Egyesület a törvénycsomag visszavonását javasolta, de ezt nem áll szándékában megtenni a kormánynak, amely továbbra is várja az emberek véleményét a témában.



Magyarország mindig olyan ország lesz, ahová illegális bevándorlókat nem lehet beengedni és nem lehet befogadni, amíg ez a kormány a helyén van, a déli határainkon a kerítés állni fog. Ez nem jelenti azt, hogy nemzetközi kötelezettségeinek a kormány vagy Magyarország ne tenne eleget - fogalmazott egy kérdésre válaszolva Tuzson Bence.