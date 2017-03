Súlyos likviditási helyzet alakult ki a könyvkiadásban

Súlyos likviditási gondokat okoz a magyar könyvszakmának, hogy az Alexandra csoporthoz tartózó Könyvbazár Kft. több mint 3 milliárd forinttal tartozik a kiadóknak és a nyomdáknak, így áttételesen a szerzőknek is - mondta Kocsis András Sándor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnöke csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



Az egyesülés azt kéri a kormányzattól, hogy az állam vásárolja fel a Könyvbazár Kft. kötelezettségeit, amelyet semmilyen európai uniós jogszabály nem tilt. Ezzel meg lehetne akadályozni egy könyvpiaci leárazási hullám elindulását, kiadók és munkahelyek megszűnését - jegyezte meg.



Az egyesülés értesülése szerint az 56 Alexandra könyvesboltból 27 március 1-jén bezárt, és egyelőre nem lehet tudni, hogy ezeket átveszi-e valaki. Az MKKE elnöke elmondta, az sem tisztázott, hogyan kaphatják vissza 7 milliárd forint érétkű készleteiket a kiadók.



Az egyesülés a könyvszakma problémáinak megoldására hat pontból álló javaslatot dolgozott ki, amelyet eljuttatnak Orbán Viktor miniszterelnöknek - közölte Kocsis András Sándor.



Az egyesülés kéri, hogy terjesszék ki a tao-támogatást a könyvkiadókra, illetve az írószervezetekre is.



Az MKKE elnöke kiemelte azt is: konkrét törvényi előírás hiányában, egy állásfoglalás alapján az önkormányzati adóhatóságok ellenőrzéseik során kifogásolják a nyomdaköltség érvényesítését az iparűzési adó számításánál, ami súlyosbítja a könyvkiadók likviditási helyzetét.



Az árkötöttségi javaslat, a kötött könyvár-rendszer segítené azt, hogy újonnan kiadott könyveket ne lehessen néhány hónapon belül leárazni - mondta.



Az MKKE szerint a magyar könyves szakma támogatása a Nemzeti Kulturális Alapon (NKA) keresztül rendkívül alacsony, évenként 700 millió forint, ezért javasolják a keretösszegek megemelését. Kérik azt is, hogy a pedagógusok ismét kaphassanak könyvvásárlási kedvezményt, évi 100 ezer forint értékű utalványt vagy a könyvvásárlást 100 ezer forint értékig leírhassák az adóalapjukból.



Horváth Csaba, a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke elmondta: a nyomdaipar teljesítményének nagyobb részét nem a könyvgyártás adja, de több nyomdát nehéz helyzetbe hoz a kialakult könyvszakmai válság. A 3 milliárd forint egy része, amellyel a Könyvbazár Kft. tartozik, jó néhány könyv nyomtatási számláját is jelenti - fogalmazott.



Hozzátette, ha megrendül a kiadói szakma, az a nyomdák megrendeléseiben is jelentkezni fog.