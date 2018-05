Szakértő: újra kell gondolni Európa iszlámhoz fűződő viszonyát

Újra kell gondolni Európa iszlámhoz fűződő viszonyát - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában, azzal a liege-i lövöldözéssel kapcsolatban, amelyben egy belga férfi két rendőrrel és egy civillel végzett.



Európában úgy kezelik az iszlámot, mint egy egyszerű vallást, de valójában társadalmi élethelyzeteket szabályozó rendszerről kéne beszélni - érvelt.



A belgiumi támadást példaként hozva elmondta: radikális iszlamista nem engedi, hogy egy nő igazoltassa, a belga férfi provokációnak vette a rendőri intézkedést. Az esetből jól látszik, hogy a belga rendőrök nem készültek fel egy lehetséges támadó igazoltatására - tette hozzá.



A szakértő arra is kitért, hogy számos Nyugat-Európában született tanulmány szerint a börtönök a radikális iszlamizmus melegágyai. A lövöldöző is valószínűleg többszöri börtönbüntetése alatt radikalizálódott - vélekedett Horváth József.



A 31 éves belga féri három nővel végzett, mielőtt agyonlőtték. A La Libre Belgique című újság arról számolt be egy videofelvétel alapján, hogy a férfi azt kiáltotta, "Allahu Akbar!" (Allah hatalmas), mielőtt lelőtték. A belga szövetségi ügyészség terrorcselekmény miatt indított nyomozást a kedd délelőtti lövöldözés ügyében.