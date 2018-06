Szijjártó: 2022-ig 4000 milliárd forintot fordít a kormány közúti és vasúti fejlesztésekre

A kormány 2022-ig 4000 milliárd forintot fordít közúti és vasúti fejlesztésekre az ország logisztikai pozíciójának erősítése érdekében - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Mogyoródon. A Magyar Export-Import Bank és Magyar Exporthitel Biztosító (Exim) szervezésében tartott rendezvényen a miniszter ismertette, hogy a következő években 2500 milliárd forintból fejlesztenek 900 kilométer gyorsforgalmi utat.



Az összeg 55 százalékát a magyar költségvetés, 45 százalékát uniós forrás biztosítja - tette hozzá. Vasúti fejlesztésekre 1500 milliárd forintot fordítanak, ebből 900 kilométer vasúti pályát korszerűsítenek. Ismertetése szerint a fejlesztésekkel 45 ezer új férőhely-kapacitás jön létre, és új teherszállítási eszközök jelennek meg a magyar vasútvonalakon.



Hozzátette, hogy a Magyarországon villamosított vasútvonalak hossza így el fogja érni a 3300 kilométert. Szijjártó Péter megemlítette az ország logisztikai potenciáljának bővítésére szolgáló, már lezárult vagy folyamatban lévő fejlesztéseket, köztük a szlovéniai Koper kikötőjét Budapesttel összekötő vasútvonal teljes villamosítását.



Elmondta, hogy már építik az új komáromi Duna-hidat is, amelyet teherszállításra 2020 első negyedévétől lehet használni. Megkezdik a szlovák kormánnyal közösen öt új határátkelő létesítését, amelyhez uniós forrásokat is sikerült megnyerni, így két új Ipoly-hidat is építenek. Rajkánál pedig elindult a magyarországi autóútszakasz bővítésének előkészítése: a Budapest-Pozsony közötti utat kétszer kétsávosra bővíti - sorolta.



Emlékeztetett arra, hogy a múlt héten Pekingben megállapodtak a Budapestet Belgráddal összekötő vasúti pálya modernizálásának végleges menetrendjéről. Itt 2-2,5 éves kivitelezési munkálatok után, végig villamosított, kétvágányú pályán lehet majd közlekedni, és ezzel elérhető, hogy a kínai selyemút koncepcióban a tengeri úton Európába szánt és Görögországban kirakodott áruk Magyarországon keresztül jussanak el Nyugat-Európába - jegyezte meg.



A miniszter beszámolt arról is, hogy a visegrádi miniszterelnökök megállapodtak egy közös gyorsvasút fejlesztésének előkészítéséről, amelynek a megvalósíthatósági tanulmányára a magyar kormány 1,5 milliárd forintot hagyott jóvá. Hozzátette, hogy a tervek szerint a vasút Budapestet Varsóval, Pozsonyon és Brünnön (Brno) keresztül kötné össze.



Szólt arról is, hogy a román kormánnyal szintén megállapodtak egy gyorsvasút kiépítésében Budapest és Kolozsvár között, amely megvalósíthatósági tanulmányára egymilliárd forintot hagyott jóvá a magyar kormány. Jákli Gergely, az Exim vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az export fejlesztéséhez a logisztika nélkülözhetetlen.



A magyar GDP 5,5 százalékát a logisztika adta 2017-ben - fűzte hozzá. Megjegyezte azt is, hogy 2014-ben az Exim belépett a lízingpiacra, ahol 1210 szerződése van, 114 millió euró értékben, amelynek 75 százalékát a logisztikai ágazat adja.