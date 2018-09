Több tucat disznó tetemétől bűzlött Tiszaföldvár - durva fotók

Pénteken és szombaton több tiszaföldvári lakos is felkereste a Szoljon.hu-t , hogy megmutassák azokat a Facebookra feltöltött, szörnyű fényképeket, amelyek állítólag egy helyi sertéstelep környékén készültek.A Facebook-kommentek között azt írják, az esetet bejelentették a Kormányhivatalnál, ahol már meg is kezdték a kivizsgálást. A Szolnok megyei hírportál megkereste a megyei rendőrséget is, de egyelőre nem kaptak választ. Az Index azt írja , telefonon utolérték a település polgármesterét. Hegedüs István azt mondta, ő nem is tud róla, neki hivatalosan nem jelezte senki, hogy ilyen lenne ott. A településnek ezen a végén, ahol a képek készültek, tényleg van sertéstelep, de ott minden szabályt betartva dolgoznak - mondta a polgármester.