Utolsó esély a diploma megszerzésére

Több mint 27 ezer olyan egykori egyetemi, főiskolai hallgatót tart számon az Oktatási Hivatal, akik 2005 előtt kezdték meg tanulmányaikat, de még nem abszolváltak vagy elhalasztották az államvizsgát - írja a Magyar Idők szerdai száma.



Közülük az utóbbi két évben mintegy 6400-an megszerezték a diplomát, a többiek pedig az abszolutóriumot, utóbbiaknak tehát az oklevélszerzés még hátravan, azonban nincs sok esély arra, hogy ez határidőre megtörténik.



A lap emlékeztet, a felsőoktatási államtitkárság 2015-ben hosszabbította meg a diploma megszerzésének határidejét az érintettek számára. Akkor döntés született arról is, hogy 2016 szeptemberéig megszerezhetik az abszolutóriumot azok is, akik egyetemi éveik alatt ezt nem tették meg.



Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a 2015-ös módosítás célja az volt, hogy lezárulhassanak azok a képzések, amelyek még szerepelnek ugyan a nyilvántartásokban, ám döntő többségükben már nincs sok esély arra, hogy befejezik azokat.



Jelenleg azonban még így is több mint 20 ezren vannak azok, akik az abszolutóriumot megszerezték tavaly szeptemberig, de záróvizsgát még nem tettek. Ezekben az esetekben még van lehetőség záróvizsgázni 2018. szeptember 1-jéig. A hivatal hangsúlyozta, döntő többségükben a hallgatók már régen lezárták a tanulmányaikat, tehát a reálisan még várható oklevélszerzések száma ennél jóval alacsonyabb lesz.