V4-államfők: jó projekt az EU, de még dolgozni kell tökéletesítésén

A négy visegrádi államfő egyetért abban, hogy az Európai Unió egy rendkívül jó projekt, a jövő projektje, de továbbra is szükséges dolgozni a tökéletesítésén - jelentette ki Andrej Kiska szlovák államfő csütörtökön a szlovákiai Csorbatón (Strbské Pleso), a Magas-Tátrában, ahol megkezdődött cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák államfő hagyományos évi kétnapos találkozója.Andrej Kiska a CTK hírügynökség tudósítása szerint úgy vélte: az elnököknek az Európai Unió minden problémája ellenére határozottan ki kellene állniuk a szervezet mellett: "Fontos, hogy mi, a visegrádi négyek, mindig pozitív jelzéseket küldjünk (az uniós) projektről, s ne engedjük, hogy növekedjen azoknak azoknak a hangoknak a száma, amelyek régi és új Európáról beszélnek" - mondta Kiska az első napi tanácskozás után újságíróknak.Milos Zeman cseh köztársasági elnök a találkozó első napján méltatta a négy visegrádi ország szerepét az illegális migráció elleni küzdelemben, és síkraszállt a csoportosulás egységének fenntartása mellett - közölte Jirí Ovcácek elnöki szóvivő. "Csak közösen tudjuk álláspontunkat az EU-ban érvényesíteni" - idézte Zeman szavait szóvivője.A cseh államfő szerint a visegrádi országok sikere, hogy "már senki sem kényszeríti ránk a migránsokat". A cseh politikus ismételten bírálta, hogy az Európai Unió a migránspolitikában nyomást gyakorolt a visegrádi országokra.Zeman felszólalásában meghívta kollégáit Prágába. Csehország 2019 júliusában veszi át Szlovákiától a soros visegrádi elnökséget, így számos csúcstalálkozóra Csehországban kerül majd sor.A kétnapos találkozó fő témái az Európát érintő aktuális kihívások: a migráció, az unió jövője és a bővítés kérdései. Az államfők tárgyalnak szociálpolitikai kérdésekről is, és megvitatják a technikai fejlődés, a foglalkoztatottság növelése és az életszínvonal emelésének kérdéseit.Fontos napirendi pont lesz a közép-európai régió gazdasági stabilitása is, tekintettel az Egyesült Államok folytatódó vitáira Kínával és az Európai Unióval. Általános a vélemény, hogy a viták kiéleződése kedvezőtlen hatással lehetne a visegrádiak gazdaságára is - értesült az MTI diplomáciai forrásokból. Áder János magyar, Andrzej Duda lengyel és Milos Zeman cseh köztársasági elnök Andrej Kiska szlovák államfő meghívására érkezett a megbeszélésre Szlovákiába, amely július elseje óta tölti be a V4 soros elnökségét.A négy államfő csütörtökön és pénteken három megbeszélést folytat, a programot közös sajtótájékoztató zárja. Jó idő esetén a négy államfő helikopterről közösen tekinti meg a Magas-Tátra legérdekesebb részeit - jegyezte meg a szlovák elnöki iroda.