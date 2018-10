Vége a szezonális viharjelzésnek a tavakon, jövőre újítások lesznek a Balatonnál

Október 31-én éjjel véget ér az idei szezonális viharjelző szolgáltatás a tavakon. A Balatonon a következő viharjelző szezonra bővítést, korszerűsítést hajtanak végre a rendszeren, amelynek része lesz három, teljesen új technológián alapuló, a vízben felállított állomás is - hangzott el a katasztrófavédelem, a vízirendészet és a meteorológiai szolgálat közös szezonzáró tájékoztatóján pénteken Balatonföldváron.



Tanka László tűzoltó ezredes elmondta, hogy az április elején beindított, hét hónapon át tartó viharjelző szezonban a Balatonon 46, a Velencei-tavon 4, a Tisza-tavon 5, a Fertő-tavon 11 viharjelző állomás működött. Megjegyezte, hogy az utóbbi négy évben a viharjelzők száma 50 százalékkal nőtt.



Szólt arról is, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által elnyert uniós támogatásból mintegy 100 millió forint jut az igazgatóság által üzemeltetett balatoni viharjelző rendszer fejlesztéseire. Ennek keretében 14 állomáson cserélik le a villanócsöves jelzőket LED-esre. Balatonederics, a Keszthelyi-öböl, Balatonszepezd és Tihany Bahart-kikötője új, korszerű lámpákat kap. Új és innovatív megoldásként a Balaton mindhárom medencéjében létesül egy-egy vízbe telepített állomás napelemekkel, vezérlőszekrénnyel, akkumulátorokkal.



Az ezredes hangsúlyozta, 2108-ban nem történt olyan vízi baleset az ország nagytavain, amelynek oka bármelyik viharjelzőrendszer működésének hibájából fakadt volna. Hozzátette, a 2019-re tervezett fejlesztéseknek köszönhetően tovább nő a biztonság a Balatonon.



Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke a viharjelző szezon időjárását értékelve elmondta, hogy a sokéves átlaghoz képest jóval többször kellett elrendelni viharjelzést a gyakori zivatarok miatt, azonban a Balatonnál több mint 10 százalékkal, a Velencei-tónál több mint 20 százalékkal csökkent a viharjelzések fenntartási ideje. Számottevően csökkent a kiadott másodfokú viharjelzések és az erős viharok száma.



A meteorológusok által áprilistól szeptemberig elemzett időszak az elmúlt évtizedek átlagánál is melegebbnek bizonyult a Balaton-régióban, bár nem jellemezték hőségnapok. Siófokon 3,3, Keszthelyen 2,4 Celsius-fokkal volt magasabb az átlaghőmérséklet a 1971-2000-es évek átlagánál. A hat hónap csapadékösszege átlagosan 400-450 milliméter volt, ami 50, helyenként 100 milliméterrel is meghaladta a sokévi átlagot. Ennek köszönhetően az Európát több helyen sújtó aszály elkerülte a térséget - mondta Radics Kornélia.



Horváth László, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője elmondta, a viharjelző szezonban a vízirendőrök közel 200 "kifutással" több mint 400 ember életét mentették meg. Arról is beszámolt, hogy tavaly év végig 24-en fulladtak a tóba, idén viszont jelentősen csökkent - október végén 7 áldozatról számoltak be - ez a szám.