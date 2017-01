Veronai buszbaleset - Órákkal élte túl a sofőrt a váltótársa

Az olaszországi buszbaleset kapcsán a kormány azt ígérte: megvizsgálják a jogszabályokat abból a szempontból, hogy megfelelően garantálják-e az iskolán kívüli programok biztonságát. A kérdésre egyértelmű válasz adható a Kisalföld által megkérdezett iskolák igazgatóinak, osztálykirándulások szervezőinek tapasztalata alapján.

„Az utazásszervezés egyáltalán nincs jogilag szabályozva. A probléma már az anyagiak előteremtésével kezdődik, hiszen hivatalosan osztálypénzt sem lehet szedni, miközben minden kirándulást abból lehet csak fedezni, más forrás nincs ilyen célra. Igyekszünk a lehető legkevesebb hozzájárulást kérni a szülőktől, emiatt pedig minden szolgáltatásból az olcsóbbat választjuk"

– kezdte egyikük. A megkérdezett pedagógusok elmondták: az osztályfőnökre van bízva, hogy hová és mivel mennek, s hogy hol szállnak meg.

„Vannak bejáratott, jól bevált szolgáltatók, akiket ajánlunk egymásnak, de mindenben teljesen szabad kezünk van"

– jegyezte meg.Egy másik iskola vezetője azt kifogásolta, hogy a kirándulásokat célzó állami és uniós pályázatok is kimondottan azt motiválják, hogy minél kisebb keretből szervezzék meg az utat:

„Az önköltséges túráknál azért választjuk az olcsóbbat, mert a szülők pénztárcáját akarjuk kímélni, a pályázati lehetőségeknél pedig azért, hogy jobb eséllyel nyerjünk. A Határtalanul! programban például annál több pontot kap a pályázó iskola, minél kevesebb pénzből kihozzák a kirándulást. Belépőjegyeken nem tudunk spórolni, csak a szálláson és az útiköltségen, a buszon."

Az igazgató megjegyezte:

„Szabályozni kell, hogy mit várnak el az iskolától, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni. Ez régóta probléma, sajnálatos, hogy egy ilyen tragédiának kellett erre rávilágítania."

Pszichológiai segítséget nyújt a pedagógiai szakszolgálat



Akár hetekig tartó pszichológiai segítséget nyújt a Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulóinak, a tanároknak és szülőknek a veronai buszbaleset okozta trauma feldolgozása érdekében a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat - mondta az M1 aktuális csatorna keddi műsorában a szakszolgálat főigazgatója.



Mosányi Emőke közölte, kedden valamennyi osztályban az osztályfőnökkel együtt két pszichológus kezdi a napot, akik két órán keresztül, de szükség esetén egész nap ott maradnak, továbbá még hetekig jelen lesznek az iskolában.



Azt mondta, ez annál is inkább fontos, mert a tragédia óta ez lesz az első tanítási nap, amikor kiderül, melyik padban nem ül gyerek, melyik órát nem tartja meg a megszokott tanár. Vagyis ez kézzelfogható felismerés lesz.



Mosányi Emőke arról is szólt, hogy folyamatos szolidaritás tapasztalható az emberek részéről, a felajánlások okán folyamatosan csöng a telefon az iskolában.



Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon többségében a Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

A megkérdezett iskoláktól megtudtuk, hogy az sem előírás, hogy pontos névsort adjanak le az utazókról a szervező tanárok: van, ahol ez gyakorlat, de csak azért, mert az igazgató kéri. A végzetes baleset több, még sítábor előtt álló iskolában is téma volt tegnap információink szerint: az igazgatók arra kérték a szervező pedagógusokat, hogy előzetesen tájékozódjanak arról, hogy milyen busszal mennek. A Bors megtalálta a két, békéscsabai illetőségű sofőr ismerőseit, egykori kollégáit, akik már kész tényként közölték: sajnos V. János és K. Zoltán is életét vesztette.A buszt a baleset idején vezető V. János már az égő járműben, a helyszínen meghalt, váltótársát, K. Zoltánt még kórházba szállították, ő ott hunyt el.A sofőröket személyesen ismerő, egykori kollégák szerint mindketten legalább 25 éves munkatapasztalattal rendelkeznek, és sosem volt panasz rájuk.– Biztosan nem aludtak el, bírták a strapát. Nem egyszer utaztam velük, ismertem őket. Durrdefekt lehetett a baj, Jani elránthatta a kormányt, és nekiment a betonoszlopnak – mondta a névtelenséget kérő kolléga.Mindketten családos emberek, K. Zoltánt felnőtt, 23 éves lánya gyászolja, és az ismerősök szerint V. Jánosnak is van gyermeke.