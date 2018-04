3000-et fizethet Murányi az államnak - Marad az oszlop a csongrádi bejáró előtt

Murányi László és az állami áramszolgáltató jogvitájában az utóbbi győzött. A „feszítő betonszerkezet" márpedig jó helyen áll. Fotó: Török János

2016 nyarán cserélte le a szolgáltató a korábbi fa villanykarót betonra Murányiék Dob utcai háza előtt, a kocsibejárón. A tulajdonosok épp nyaraltak. A fakaró is útban volt kicsit azoknak a traktoroknak, amelyek az 1928-ban készült kocsibejárón bementek, de azt még ki lehetett kerülni, amikor a tüzelőt hordták be. A betont azonban Murányi László szerint nem pont oda rakták, ahol a fa állt, hanem még közelebb a bejáró középvonalához.A szolgáltató szerint viszont a betonoszlopot „a műszaki lehetőségek figyelembevételével" ugyanoda tették, ahol a karó volt. Így kezdődött a jogvita (Villanyoszlopot állítottak Murányiék bejárójára. 2017. november 30.). A tulajdonos – egyébként Csongrád megye egyik legrégebben hivatalban lévő önkormányzati képviselője, sokak ügyében eljárt már sikerrel – levelet írt, telefonált az EDF DÉMÁSZ-hoz, és megtudta, a betonoszlopot saját költségén áthelyeztetheti, ha megszerzi hozzá a szükséges engedélyeket. Ez egymillió forintnál is többe került volna. Amit elért – bár nem ez volt a célja –, hogy a kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztálya 200 ezer forintra bírságolta az áramszolgáltatót, de nem a karó elhelyezése miatt, hanem azért, mert először nem válaszolt Murányi leveleire. Később az energiahivatal sem válaszolt neki, amikor oda fordult. Telefonált, és végül a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya elutasította a panaszát. Úgy találta – az akkor már állami NKM Áramhálózati Kft. – becsatolt leírása és helyszínrajza alapján, hogy a betonoszlop ugyanoda került, ahol az előző karó volt. Murányi László fellebbezett a Budapesti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. Közben a különös esetről értesült Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár, és felajánlotta segítségét a megoldás érdekében. Ekkor már hiába.– Elküldtem a fellebbezésemet még 2017-ben. A bíróság azonban arról tájékoztatott, hogy az ügyet 2018 januárjára tették át. Idő közben viszont megváltozott a jogszabály: előírta, hogy ezt a pert én csak jogi képviselettel folytathatom, az ügyvédnek újból be kell adnia a keresetet. Erről tájékoztatást is kaptam. Végiggondoltam: ügyvédet fogadni, minden tárgyalásra 400 kilométert utazni, és ha veszítek, a szolgáltató ügyvédi költségét is fizethetem. Inkább bedobtam a törülközőt – mondja lapunknak Murányi László. Ezt megírta az államtitkárnak is. A történet azzal zárult, hogy a Fővárosi Törvényszék a keresetet idézés nélkül elutasította, és kirótt 3000 forint illetéket Murányiékra – merthogy az eljárást annak idején mégiscsak elindították, amikor még ehhez nem kellett ügyvéd. – Ez ellen már nem fellebbezek. Jó lett volna, ha annak idején legalább válaszra méltatnak, ha legalább egyszer eljönnek helyszíni szemlét tartani. Ez most már itt marad. Egyébként szép neve van, mert nem karónak vagy oszlopnak hívják, hanem „feszítő betonszerkezetnek". Mostanra megtanultam.