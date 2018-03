A rokonokra és a házi kedvencekre is gondoltak: ünnepi menü is készül Bokroson a nyereményből

Megtelt Balázsa Józsefék bevásárlókocsija. Fotó: Frank Yvette

– A munkahelyemen hívtak fel azzal, hogy nyertem. Alig akartam elhinni! – nevetett a Csongrád-Bokroson élő Balázsa Józsefné Margit. Férjével közel harminc éve fizetnek elő lapunkra. A napokban ők is nyertek egy 25 ezer forintos vásárlási utalványt Telekosár játékunkkal. A szegedi Príma Nova Áruházban vásárolhatták le az ajándékot.– Csak hat szelvényt küldtünk be, de úgysem a mennyiség a lényeg, hanem a szerencse. Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy a mi nevünket is kihúzták. Eddig egyszer volt ilyen szerencsém, a skandináv lottón eltaláltam hat számot. Nem is szóltam a férjemnek, gondoltam, legyen meglepetés, amikor másnap kinyitja az újságot, és meglátja benne a nevünket – árulta el Margit.– Gondoltam, hogy valami ilyesmiről lehet szó, mert egész nap csak mosolygott – emlékezett vissza Balázsa József. Nem állítottak össze előre bevásárlólistát, azt mondták, elsősorban a húsvétra készülnek, de majd a helyszínen, a kínálat alapján döntenek. Mintegy másfél órás nézelődés után tele lett a bevásárlókocsi. – Nem véletlenül Telekosár a játék neve, tényleg tele lett a kosarunk – mondta derűsen a férj.Az utalványból közel 10 ezer forintnyi húsfélékre ment el. Két lányuknak és három unokájuknak édességeket választottak: csokitojást, nyuszit, bonbont. Margit azt mondta, főzni és sütni sokat szokott az ünnepre, de most biztos kerül az asztalra sajttorta is, beszerezte az ahhoz való alapanyagokat. Gondoltak a kiskutyájukra és a sajátjukkal együtt náluk tanyázó hét-nyolc macskára: állateledelből is vittek haza Bokrosra. Úgy érezték, ha csak közvetve is, de lapunk bokrosi kézbesítője hozzájárult a szerencséjükhöz, hiszen naponta ő viszi ki nekik a reggeli újságot. Ezért a férj egy doboz sört választott neki ajándékba. A kasszánál a 25 ezer forintos utalvány mellé még az otthonról hozott 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt is felhasználták, nagyjából 3000 forintot kellett készpénzben fizetni a termékekért.