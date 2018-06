Énekszó mellett járták be a malmot

Csongrádon a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozaton a Diana fegyverműzeumot, a babamúzeumot, illetve a Nagyboldogasszony templomot is meg lehetett nézni. Legtöbben talán a malomra voltak kíváncsiak, hiszen oda még a helybeliek közül is csak kevesen jutnak be. A Csongrádi Zenebarátok Kórusa a helyhez illő énekekkel festette alá a szakmai ismertetést. Az eseményeket a Települési Értéktár Bizottság és a Tari László Múzeum szervezte. A csongrádi programok jövő hétvégén is folytatódnak.