Felgyő uniós pénzek terén nagyon jól áll: saját uszodát építenek

– Zokon vettük, hogy visszavonták a kisvállalkozások fejlesztésére vonatkozó pályázatot – emlékezett vissza az elmúlt évre Horváth Lajos, Felgyő polgármestere. – Nagyon jó ötleteket dobtak össze a fiatalok, kár értük, hogy nem valósulhattak meg. Emiatt nem lett például kisbölcsődénk, tüzépünk. A kudarcok közé sorolom azt is, hogy nem nyert a Felgyőt Csanytelekkel összekötő kerékpárút hiányzó szakaszára benyújtott pályázatunk – fogalmazott. A faluban is működik a Start-munkaprogram, ennek létjogosultságát a településvezető megkérdőjelezi. Szerinte a korábban abban dolgozó, tenni vágyó emberek már elhelyezkedtek a munkaerőpiacon, csak azok maradtak, akiknek bőven elég a jelenlegi helyzetük. Nehezményezi, hogy meglátása szerint centralizálni próbálják az önkormányzatokat, ami nem jó irány.– Fejlődésről is be tudunk számolni. Az egyik legjelentősebb, amelyben az önkormányzat is érintett, az üvegházfejlesztés volt. Összességében jól állunk gazdasági téren, sőt, szerintem a megyében az egy főre jutó uniós támogatások terén bőven dobogósok vagyunk. Mindent összeszámolva úgy 200 millió forint pályázati pénz érkezett tavaly Felgyőre. Hozzá kell tenni ugyanakkor: fejlesztési pénzek tekintetében maga a térség, azaz Csongrád járás igencsak le van maradva a Makói vagy a Hódmezővásárhelyi járáshoz képest – összegezte.A polgármester a rendezvényeikre a legbüszkébb, amely erős, összetartó közösséget kovácsolt. Szerinte ez is hozzájárul ahhoz, hogy „jó érzés felgyőinek lenni". Abban a szellemben irányítja a falut, hogy „ne a karmester akarjon mindent egyedül csinálni, nagyon jó zenészeket kell az embernek maga mellé venni". Örül, hogy az iskola feltöltöttsége 100 százalék fölötti, és hogy beindult a sportélet. Idén az óvodát szeretnék teljesen felújítani, fogorvosi rendelőt kialakítani, és egy saját uszoda alapjait letenni. Tréfásan hozzátette az egyik legfontosabb személyes tervét: a Kék Szalag vitorlásversenyen az első negyedben szeretne célba érni.