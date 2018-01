Megelégelték a sok balesetet, kivágják a platánokat

A legkritikusabbak a Zsinór, a József Attila és a Jókai utcák csomópontjai. Úgy tudjuk: egyéb módszer, például tükör sem javítana a helyzeten. Ezeken a helyeken nincs más megoldás, fákat kell kivágni, döntött a testület.

– Két éve kezdtük a települések közlekedési helyzetét vizsgálni. Közel 1,5 millió forint értékben cseréltek, pótoltak közlekedési jelzéseket, ezeken a helyeken érezhetően csökkent a balesetek száma – mondta Csongrád rendőrkapitánya, Koncz József a csütörtöki képviselő-testületi ülésen.A Fő utca helyzete volt terítéken, a rendőrség számos javaslatot tett le a csongrádi városatyák elé. Lapunk többször írt már arról, hogy a Tisza-parti városban bizonyos kereszteződésekben jóval több a baleset, mint máshol.Ennek főként az az oka, hogy – bár a biciklivel közlekedők felelősségét sem vitatták el a városatyák – a kerékpárút mellett jókora platánfák állnak. Ezektől viszont a merőlegesen érkező autó csak az utolsó métereken látja meg a kerekezőt. Akkor is csak úgy, ha a sofőr már szinte rááll a kerékpárútra.– Ne feledjük: nemcsak mi, emberek öregszünk, hanem a fák is – közölte Bedő Tamás független polgármester. – Apránként egyébként is el kell kezdeni a fák cseréjét. Néhány utcában már hozzá is fogtunk a fiatalításhoz. Fel kell készíteni a lakosokat a változásra, meg kell nekik mutatni, milyen szép lesz az utcájuk az új fákkal – magyarázta.Ezzel azért kell ilyen részletesen foglalkozni, mert Csongrádon a platánok, illetve általában a fák kérdése érzékeny téma, másként kell hozzá közelíteni, tette hozzá.– Ez szerintem pont nem olyan ügy, amit a helyiekkel kellene megszavaztatni – utalt a város honlapján a témával kapcsolatban közzétett voksolásra a független Somogyi Árpád. – Arra kaptunk az emberektől felhatalmazást, hogy felvállaljunk döntéseket. Ez szakmai kérdés, az elénk tett anyag alapján képesek vagyunk határozni – mondta.Közel 60 baleset történt a szóban forgó helyeken, közölte Murányi László (Csongrádért Egyesület). A rendőrség 15 fa vágását javasolta, ebből három platánt nagyon rövid határidőn belül kivesznek a Fő utcán.