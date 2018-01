Minden méter földút fontos a csongrádiaknak - Kamionok járták szét a bokrosi dűlőutat

Ha a hó eltakarja a kátyúkat, még rosszabb, mint amikor jól láthatók. Fotó: Králik Emese

- Az volt a kérésem, hogy akkor kezdjék kihordani a fát, amikor megfagy, de nem így történt. A határúti dűlőút teljesen tönkrement – hívta fel a figyelmet Gyovai Gáspár csongrádi önkormányzati képviselő. Bokros településrészen túl, pontosan a megyehatárnál van egy földút. Pár kilométerre az aszfaltozott sávtól fát termelt ki a terület tulajdonosa. A szállítást végző, 250 mázsával terhelt kamionok jártak az eső áztatta dűlőúton, azok tették tönkre.

Arról, hogy a csongrádiaknak mennyire fontosak ezek a közlekedési útvonalak, lapunk többször írt. Az önkormányzat több mint 200 kilométer földútról gondoskodik, nagyon sok a lakott tanya a város körül. Ezek, ha járhatatlanok, annyira meg tudják keseríteni az emberek életét, hogy a városatya szerint néha kényszerből úgy kell dönteniük: inkább éhesen fekszenek le este, nem vágnak neki a sárnak, hogy bejussanak a boltba. A szóban forgó útról a helyiek – akik a kitermelést végző vállalkozót is megértik – azt mondták: egy darabig járható, de most, hogy havas, jeges, veszélyesebb, mint egyébként. Nem látszanak az öles mélyedések, beleszakad az autó, magyarázták.A helyhatóság is pontot kíván tenni az ügy végére. Bedő Tamás polgármester szavai szerint még decemberben kimentek a közterületesek, a teljes helyreállítási költséget a vállalkozóra kívánják hárítani.