Nem várt a csodára, helyrehozza a tervezési hiányosságokat: lejárót épít a bicikliúthoz a csongrádi Pusztai István

- Megadták a paramétereket, azokat betartom, mire beköszöntenek a nagy esők, készen leszek - mondta Pusztai István. Fotó: Králik Emese

– Rajtunk nem segített a kerékpárút, nekünk ugyanúgy a főúton kellett biciklizni, ahogy eddig. Megkerestem a megoldást – ezt a csongrádi Pusztai István mondta. Saját kezével, az általa vásárolt anyagokból lejárót épít a 451-es út és a bicikliút között.– Úgy harminc éve még az édesapám volt a kerékpárút építésének egyik kezdeményezője. Később én folytattam a munkáját, aláírásokat gyűjtöttünk. Örültünk a kivitelezésnek, de a biztonságunk is fontos – mondta Pusztai István.

István nagy munkába kezdett. Nem várja meg, hogy baleset történjen, inkább saját kezűleg épít lejárót a bicikliúthoz. Fotó: Králik Emese

Az aszfaltozott sávot 2013 nyarán adták át, az elismerő szavakon túl már akkoriban is sok kritika érte. Az egyik gond az volt, hogy a helyiek szerint a főútnak pont a rossz oldalára tervezték. Ha Szentes irányából haladunk Csongrád felé, a 451-es út jobb oldalán – ott van a bicikliút is – pár tanya és néhány hétvégi ház áll, ezek többségét tapasztalataink szerint főként autóval szokták megközelíteni. A bal oldalon viszont nagyon sok a lakott tanya, az ott élőknek valahol muszáj átkelniük az autók között. Most három ilyen hely van. A kerékpárút közel 3 kilométer hosszú, tehát van, akinek 1-2 kilométert kell az autók között tekernie.

A képviselő-testületben is felmerült, hogy ez így nincs jól, lehajtókat kell építeni (2016. január 11.: Elérhetetlen a tanyák felől a kerékpárút). Az önkormányzat álláspontja akkor az volt: a város költségvetéséből esetleg ki lehetne szorítani egy kis pénzt tervezésre, kivitelezésre, de igazából nem is önkormányzati ügy, hogy vannak-e további csatlakozási pontok. A közúttól akkoriban azt a választ kaptuk: az egymáshoz túl közeli elhelyezés indokolatlan, de ha valaki hozzájuk fordul, megfontolják, elbírálják az ötletet, továbbá minden költség a kezdeményezőt terheli. Saját szemünkkel láttuk: tényleg szót tud érteni az átlagember egy állami részvénytársasággal.– Egyszer sűrű volt a forgalom, a mészégetőtől a tanya bejáratáig nyomta a kürtöt a kamionos a kerékpározó fiam mögött – emlékezett vissza Pusztai István. – Elég volt ebből. Az engedéllyel, az anyagokkal együtt úgy 50 ezer forintomban lesz a lejáró. Lehet, hogy az életünk múlik rajta, megépítem-e – tette hozzá.