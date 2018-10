A könyvtárban nem hangoskodunk, suttogva beszélünk, lábujjhegyen lépkedünk – ez az alaptétel dőlt meg kedden a Csemegi Károly Könyvtárban, tipegő talpak trappolása és énekszó váltotta fel a finom léptek zaját.

Az Országos Könyvtári Napok keretein belül zenés, mondókázós délelőttel várták a kicsiket a könyvtárban, akik első olvasójegyüket is megkapták. A talpalávalót Pigler-Bagi Hajnalka és Bagi András húzta, a gyerkőcök legnagyobb örömére. A tizenöt hónapos Tari Medárd is jól érezte magát, erről édesanyja mesélt nekünk. – Medi nagyon szereti a zenét, az éneket és a mondókákat, én is sokat szoktam énekelni neki. Természetesen fogunk majd könyvtárba járni, jelenleg még a babakönyveket szereti, amelyeket meg lehet érintetni, különleges felületűek vagy kihajtósak – mondta el Kacziba Anita.



A mondókázós, éneklős délelőtt célközönsége a 0-3 éves korosztály volt, őket, illetve a szüleiket szerették volna közelebb hozni a könyvtárhoz. Illés Péter hangsúlyozta, a cél, hogy segítsék a szülőket, hogy minél több mesét olvashassanak. – Folyamatosan igyekszünk bővíteni a kínálatunkat, hogy gazdag meseirodalommal rendelkezzen a könyvtár. Jó, ha tudja a szülő, hogy ha eljön hozzánk, akkor széles könyvkínálatból tud választani. Fontos az is, hogy a kicsik minél hamarabb megismerkedjenek a könyvekkel, ez pedig először a felnőtteken keresztül sikerülhet. Úgy gondolom, hogy olvasó szülőnek lesz olvasó gyereke – magyarázta a könyvtár vezetője.



A gyerkőcök az első olvasójegyük mellé egy olvasócsomagot is kaptak, idén harminchárom újdonsült kis taggal bővült a könyvtár.