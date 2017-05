Senki nem akar iskolaigazgató lenni Csongrádon

– Anakronisztikus a csongrádi iskolavezetés esete – a napokban tartott testületi ülésen így foglalta össze a véleményét egy képviselő. Az állami intézmények helyzetéről számolt be Balázs József tankerületi igazgató, ekkor került szóba az irányítás helyzete. Váradi Gáborné mandátuma jövőre járt volna le, de jelezte a fenntartónak, hogy felmond, az okokról nem kívánt lapunknak beszélni. Az ülésen kiderült: mégiscsak ő most az összevont intézmények vezetője, erre a furcsa helyzetre utalt felszólalásában Fábián György . A helyettesítési rend szerint Csüllögné Balogh Judit következne, ő azonban még pár hónapig nem tudja ellátni a feladatot. Rengeteg kollégát végigkérdeztek személyesen, senki nem akart jelentkezni, emlékeztette a grémiumot Cseri Gábor alpolgármester. Így egyelőre ismét Váradiné szava dönt fontos kérdésekben.A városatyák kihangsúlyozták: nagyon szeretnék, ha az intézményeik ismét önállóak lennének, összevonva sok szempontból nehéz a helyzetük. Bedő Tamás polgármester szerint érzékelhető a feszültség a csongrádi iskolákban, az önkormányzattal való eddigi kapcsolatukat rendkívül nehézkesnek ítélte. Talán ezeknek is köszönhető, hallottuk az ülésen, hogy a Galli intézményvezetője sem kíván tovább az igazgatói székben ülni.Az is elhangzott, hogy a felgyői, a csanyteleki és a Széchenyi-tagintézményekben 1-1, a piroskavárosiban és a Galliban 2-2, a bokrosiban pedig egy összevont, az első és másodikosokat együtt oktató osztály indul. A tankerület beszámolóját a bokrosi részönkormányzat és a négy bizottság közül kettő nem fogadta el.