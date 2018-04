Villámcsődület Csongrádon: verset mondanak a Tiszának

Bárki részt vehet hajnalban 6 órától a öltészet-napi hajnali versmondáson Csongrádon. ányádi Sándor és Szabó Lőrinc egy-egy ölteményét olvassá fel együtt a résztvevő a Tisza-parton, a rendőrségnél. A verseket fénymásolt lapon mindenki megkapja.



– Harmincan, ötvenen szoktunk lenni, jellemzően a özépkorosztályhoz tartozó csongrádiak, de jönnek fiatalok is. Ez azért hajnali program, mert aki dolgozik, ésőbb már nem érne rá eljönni. Ahogy látom, ilyen rövid, intenzív özösségi élményekkel is lehet ápolni a kultúrát – mondta Illés Péter igazgató, a rendezvény házigazdája.



A villámcsődület fél órás. A önyvtár teával és süteménnyel is meg szokta vendégelni a résztvevőket.