Zavarták a szépérzéket, rendeletet alkottak miattuk: eltűnt az öt csongrádi roncsautó

Megírtuk: a közelmúltban rendeletet módosított a képviselő-testület. Megelégelték, hogy pár autót évek óta az utcán tárol a gazdájuk anélkül, hogy egy métert is menne vele. Úgy döntöttek, áprilistól ezeket a tulajdonos költségére elszállítják (2017. március 31.: Döntöttek a városatyák: új taxiállomás, szigorúbb közterületesek).– Tulajdonképpen az egész városban öt ilyen üzemképtelen járműről volt szó, de valamit kezdeni kellett velük – árulta el Juhász László jegyző. Jó néhány figyelmeztetés és felszólítás után négyet elszállított a tulajdonosa, csak egyet kellett bevinni az önkormányzattal szerződésben álló telepre. Ezt nem érdemes megvárni, mert a szállításért nettó 17 ezer 250, minden ott töltött napért további 1250 forintot hajtanak be később a gazdán. A városházán azt is elmondták: a közterület-felügyelők állapítják meg, melyik jármű üzemképtelen.– Amelyet szemmel láthatóan körbenőtt a fű, a bokor, teljesen laposak a kerekei, fel van bakolva, számíthat rá a tulajdonosa, hogy felvesszük vele a kapcsolatot – mondták az önkormányzat jogászai.