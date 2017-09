2030-ig felszámolnák a veszettség okozta halálozást

Felszámolná 2030-ig a veszettség okozta halálozást a Földön minden idők legjelentősebb veszettségellenes kezdeményezése, amellyel több nemzetközi szervezet, köztük az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állt elő a veszettség elleni világnapon.



évente 59 ezer ember hal meg veszettségben, főleg olyan ázsiai és afrikai országokban, amelyekben népes kóborkutya-populációk élnek. A halálesetek 99 százalékát fertőzött kóbor kutyák okozzák az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) adatai szerint, bár helyenként vadon élő állatok a betegség fő terjesztői, Dél-Amerika egyes térségeiben például a denevérek.



A Rómában bejelentett globális program részeként kiterjesztik a kóbor kutyák immunizációját, javítják az orvosi ellátáshoz és a védőoltáshoz való hozzáférést, továbbá felvilágosító kampányokat szerveznek a lakosság és az orvosok körében.



A résztvevők szerint a kóbor kutyák legalább 70 százalékának beoltásával meg lehetne állítani a kór terjedését az állatok között és a kutyákról emberre terjedést. "2030 el lehet és el is kell érni, hogy senki se haljon meg veszettségben" - közölték a kezdeményezők, akik szerint már ma sem szabadna humán áldozatot követelnie a megelőzhető és időben még gyógyítható betegségnek.



A kampányban az ENSZ, a FAO és a WHO mellett részt vesz az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) és a Globális Szövetség a Veszettség Ellen (GARC) nevű civil szervezet is.



A FAO adatai szerint a veszettség évi 500 millió dollár kárt okoz a haszonállatokban.