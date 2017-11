A 22 fokos átlaghőmérsékleten élők a legboldogabbak

A Melbourne-i Egyetem és a Pekingi Egyetem tudósai az Egyesült Államokból és Kínából 1,6 millió embert vontak be a kutatásba, amelynek során azt vizsgálták, hogy milyen kapcsolat van a környező hőmérséklet és az emberek személyisége között.



"A hőmérséklet alapvető környezeti faktor, amely kapcsolatban áll az egyének viselkedési mintázatával, és ebből kifolyólag a személyiségük alapvető dimenzióival" - fogalmaztak a tanulmány szerzői.



A kutatók arra az eredményre jutottak, hogy a nagyjából 22 Celsius fokos melegben élők személyiségi jegyei a társadalmi beilleszkedés és kiegyensúlyozottság terén is kiemelkedőek voltak.



Azok, akik a nagyjából 22 fok átlaghőmérsékletű városokban éltek, általában extrovertáltabbak voltak, és nyitottabbak az újdonságokra. Statisztikailag érzelmileg is kiegyensúlyozottabbaknak bizonyultak.



"A kellemes hőmérséklet arra ösztönzi az embereket, hogy fedezzék fel a külső környezetet, amely a társadalmi interakcióban és az új tapasztalatokban is bővelkedik" - magyarázták a kutatók.