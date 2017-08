Áttörés! Új módszerrel csökkentették a szívroham és az agyvérzés kockázatát

Ízületi gyulladásra kifejlesztett gyógyszerrel először sikerült csökkenteni a szívroham és az agyvérzés kockázatát egy nagy szabású, hosszú időn át végzett vizsgálatban - számolt be róla a BBC hírportálja.



A tanulmány készítői szerint ez volt a legnagyobb áttörés a koleszterincsökkentő sztatinok kifejlesztése óta.



A vizsgálatban részt vevő, mintegy 10 ezer páciensnél 15 százalékkal csökkentették a szívinfarktus kockázatát.



Olyan páciensekkel dolgoztak, akik szívrohamon estek át. Háromhavonta adtak nekik gyulladáscsökkentő gyógyszert (canakinumabot). A majdnem 40 országban végzett tesztek résztvevőit éveken át, akár négy évig is figyelemmel kísérték.



A gyógyszert szedő pácienseknél - mellékhatásként - megnőtt a súlyos fertőzések esélye.



A kutatás eredményeit az Európai Kardiológiai Társaság barcelonai konferenciáján ismertették.



"Ez volt az első alkalom, hogy egyértelműen bizonyíthattuk, a gyulladáscsökkentés - a koleszterintől függetlenül - mérsékli a szívroham kockázatát" - mondta Paul Ridker, a Harvard Orvostudományi Egyetemhez tartozó Bringham and Women's Kórház munkatársa, a tanulmány vezető szerzője.