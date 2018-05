Az egészségügyi szervezetek célja, hogy 2030-ra teljesen szűnjön meg a veszettség

Még mindig hatalmas veszélyt jelent saját és kisállataink egészségére számos oltással megelőzhető betegség: a halálos kimenetelű veszettség például a világ népességének felét fenyegeti.Mivel a kisállattartók többsége családtagként kezeli a kedvencét és megosztja vele az otthonát is, az oltások ma fontosabbak, mint ezelőtt bármikor.A kisállatorvosok speciális szerepet töltenek be a tulajdonosok életében: mivel a legtöbb gazdi családtagként kezeli a kedvencét, és szeretné, ha minél tovább élne velük szeretetben és egészségben, többségük teljes mértékben támaszkodik az állatorvos tanácsaira és segítségére. Az orvosok egyik legfontosabb feladata pedig nem a gyógyítás, hanem a megelőzés: a betegségek elkerülése érdekében hatékony és preventív módszerek, például védőoltások alkalmazására buzdítják a tulajdonosokat.Mindez kiemelten aktuális a WHO által meghirdetett Immunizációs Világhéten, amely a védőoltások fontosságát emeli ki, és igyekszik eloszlatni a témával kapcsolatos tévhiteket. Idén április 24. és 30. között ünnepelték a világhetet, a kisállatok oltására azonban ezután is fontos figyelmet fordítani.

Habár az Immunizációs Világhét elsősorban az emberek számára készített vakcinákra hívja fel a figyelmet, kisállataink egészségére is emlékeztetnie kell minket. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy számtalan betegség megelőzhető védőoltással, éppen ezért érdemes már előre elkérnünk az ezzel kapcsolatos listát állatorvosunktól. A betegségek egy része, az úgynevezett zoonózisok ráadásul a saját egészségünket is veszélyeztetik, hiszen emberek is elkaphatják őket. Azon túl, hogy súlyos egészségügyi következményekkel járhatnak, egyes fertőzések, például a leptospirózis akár halálos kimenetelűek is lehetnek. Ezeket a veszélyeket kerülhetjük el az oltásokkal

Magyarországon pénzbüntetést kell fizetnie azoknak a tulajdonosoknak, aki nem oltatják be veszettség ellen kisállatukat.

- hívta fel a figyelmet Michał Ceregrzyn, az MSD AH technikai igazgatója.Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) és az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) közös célkitűzése, hogy a kutyák által közvetített veszettségből eredő halálos eseteket 2030-ra teljesen megszüntessék. Ezt a célt azonban csak tudatos és szervezett oltási programmal lehet elérni: Magyarországon például pénzbüntetést kell fizetnie azoknak a tulajdonosoknak, aki nem oltatják be veszettség ellen kisállatukat.Az egyik legerősebb kötődés, ami ember és kutya között kialakulhat, kétségkívül a vakvezető kutyák és látássérült gazdáik közötti kapcsolat.

„A vakvezető kutyák világnapja alkalmából állatorvosként kiemelten fontosnak tartom, hogy felhívjam a figyelmet a segítő kutyák egészségére, hiszen ezek az állatok hatalmas szerepet töltenek be a vakok és gyengénlátók életében. Az ő esetükben különösen fontos az oltások beadatása, mivel a tulajdonos egész életében a vakvezető segítségére van utalva. Napi szinten szoros kapcsolatban élnek egymással, és vakcinák nélkül komoly fertőzéseket adhatnak át gazdájuknak. Célunk, hogy minden magyar vakvezető kutya egészséges és hosszú életet éljen, éppen ezért az MSD Animal Health már több mint 15 éve látja el őket védőoltásokkal és parazitaellenes készítményekkel"

- tette hozzá a szakértő.További hasznos információ: www.kisallatorvos.hu