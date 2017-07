Függőséget nem okozó nikotinszintet akar a dohányárukban az FDA

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerbiztonsági hatóság, az FDA olyan alacsonyra akarja csökkenteni a dohánytermékek nikotintartalmát, hogy azok ne okozzanak függőséget vagy csak nagyon minimálisan. E szándékot Scott Gottlieb, a nagyhatalmú hatóság új, májusban hivatal lépett igazgatója jelentette be a magas halálozási rátára hivatkozva.



A cigaretta az egyetlen olyan legális fogyasztási cikk, amely megöli hosszú távú használóinak a felét - mondta. Noha egyre kevesebben dohányoznak, az Egyesült Államokban még mindig évente 480 ezer ember hal meg a dohányzás következtében az FDA becslése szerint. A cigarettában nem a nikotin okozza a rákot, de az felel a függőség kialakulásáért. Az FDA 2009 óta jogosult szabályozni a nikotintartalmat. Ezt eddig nem tette meg, de az új igazgató most utasította a hivatalnokokat szabályozás kidolgozására, egyúttal könnyítéseket helyezett kilátásba az elektromos cigaretta gyártóinak.



Scott Gottlieb szeretné a kevésbé veszélyesnek tartott e-cigaretta irányába terelni a keresletet. Az FDA-terv pénteki bejelentése nyomán 26 milliárd dollárral zuhant a legnagyobb dohánygyárak értéke a tőzsdén. Szakértők szerint az amerikai lépés utánzásra késztetheti az európai hatóságokat is.